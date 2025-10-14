Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightAdimalichevron_rightഇരുൾ വീണാൽ ഭീതി...
    Adimali
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 2:30 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 2:30 PM IST

    ഇരുൾ വീണാൽ ഭീതി പരക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ വന്യമൃഗങ്ങളെ പേടിച്ച്​

    text_fields
    bookmark_border
    ഇരുൾ വീണാൽ ഭീതി പരക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ വന്യമൃഗങ്ങളെ പേടിച്ച്​
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ടി​മാ​ലി: മൂ​ന്നാ​ർ വ​നം ഡി​വി​ഷ​ന് കീ​ഴി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​രു​ട്ടു വീ​ണാ​ൽ വീ​ടി​ന്‍റെ മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ പോ​ലും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പേ​ടി​യാ​ണ്. കാ​ട്ടു​പോ​ത്തോ, ആ​ന​യോ, പു​ലി​യോ, ക​ടു​വ​യോ ഏ​തു നി​മി​ഷ​വും മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​വീ​ണേ​ക്കാ​മെ​ന്ന ഭീ​തി​യാ​ണ്​ കാ​ര​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മൂ​ന്നാ​റി​ൽ ക​ടു​വ ര​ണ്ട് പ​ശു​ക്ക​ളെ​യാ​ണ്​ കൊ​ന്ന​ത്. തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി, കു​ര​ങ്ങ്, മ​ല​യ​ണ്ണാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​ന്ത​രം ശ​ല്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി വീ​ടു​ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു പ​ലാ​യ​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രും ഏ​റെ. ഏ​ഴ്​ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളാ​ണ്​ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ നാ​ട് വി​റ​പ്പി​ച്ച് ചു​റ്റി ക​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ആ​ന​യി​റ​ങ്ക​ൽ ഡാ​മി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി വെ​ള്ളം കു​ടി​ച്ച് ശാ​ന്ത​രാ​യി മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യി​രു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ട​വും ഉ​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ച​ക്ക കൊ​മ്പ​ൻ ഒ​രാ​ളെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും ഇ​തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ്. 301 കോ​ള​നി​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന എ​ത്താ​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്ല.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ല യാ​ത്ര; എ​ങ്കി​ലും ജീ​വി​ക്ക​ണ്ടേ

    ജീ​വ​നി​ൽ ​പേ​ടി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ട്​ കൊ​ണ്ട്​ പോ​കേ​ണ്ട എ​ന്നാ​ണ്​ തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യാ​ണ്​ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങ​രു​ത്, കാ​ൽ​ന​ട​ യാ​ത്ര അ​പ​ക​ടം എ​ന്ന വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ബോ​ർ​ഡി​രി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം പ​ഠി​ക്കാ​നും ജോ​ലി​ക്കു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ​പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ്. ഇ​തൊ​ക്കെ ക​ണ്ടാ​ണ്​ കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം ഭീ​തി​യോ​ടെ പോ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Idukki NewswildanimalsMunnar...top news
    News Summary - Fear grips villages after dark due to wild animals.
    Similar News
    Next Story
    X