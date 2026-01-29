Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Adimali
    Posted On
    29 Jan 2026 1:48 PM IST
    Updated On
    29 Jan 2026 1:48 PM IST

    നെ​ല്ലി​ന് രോ​ഗ​ബാ​ധ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ

    നെ​ല്ലി​ന് രോ​ഗ​ബാ​ധ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ
    മു​ട്ടു​കാ​ട് പാ​ട ശേ​ഖ​രം

    Listen to this Article

    അ​ടി​മാ​ലി: നെ​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ രോ​ഗ​ബാ​ധ ക​ർ​ഷ​ക​രെ വ​ല​ക്കു​ന്നു. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ക്കു​വ​ള്ളി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലും ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ, ബൈ​സ​ൺ​വാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യു​ള്ള മു​ട്ടു​കാ​ട് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ൽ ലീ​ഫ് ബ്ലൈ​റ്റ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ട്ട രോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ധി​ച്ച​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​റ്റു പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും രോ​ഗ​ബാ​ധ​യു​ണ്ട്. വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പാ​ണ് രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ഈ ​രോ​ഗ​ത്തി​ന് കോ​പ്പ​ർ ഓ​ക്സി​ക്ലോ​റൈ​ഡ് ചേ​ർ​ന്ന ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ത​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ചി​ത​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ചെ​ടി​ക​ളി​ൽ ക​തി​രി​ട്ട ശേ​ഷ​മു​ള്ള മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം കൊ​ണ്ട് കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​യോ​ജ​ന​മി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു നെ​ൽ​ക്ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. മ​ക്കു​വ​ള്ളി​യി​ൽ 15 ഏ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്തെ കൃ​ഷി​യാ​ണ് ന​ശി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ൽ മു​ട്ടു​കാ​ട് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ 100 ഏ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്തെ കൃ​ഷി ന​ശി​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വ​ള​പ്ര​യോ​ഗം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത​തും രോ​ഗ​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ രോ​ഗ​ബാ​ധ​യു​ണ്ടാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് സാം​പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൃ​ഷി നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭം മൂ​ല​മു​ള്ള കൃ​ഷി നാ​ശ​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യേ​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന വി​ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള തു​ക ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

