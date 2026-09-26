വൈദ്യുതി വേലി വനം വകുപ്പ് പൊളിച്ചുനീക്കി; കാട്ടാനകൾ ഏലകൃഷി നശിപ്പിച്ചുtext_fields
അടിമാലി: ജില്ല കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് കർഷകർ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വേലി വനപാലകർ പൊളിച്ചുമാറ്റിയത് വിനയാകുന്നു. കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കാൻ കർഷകർ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വേലികളാണ് പൊളിച്ചത്. ഇതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച പൊളിച്ച വൈദ്യുതി വേലി മറികടന്ന് കാട്ടാനകൾ കൃഷിയിടത്തിൽ കയറി ഏലകൃഷി നശിപ്പിച്ചു. ചിന്നക്കനാലിൽ കനകരാജിന്റെ ഏലത്തോട്ടമാണ് കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിച്ചത്. ഉദ്ദേശം അര ഏക്കറോളം ഏലച്ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ദേവികുളം റേഞ്ച് ഓഫിസറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ചിന്നക്കനാൽ, കമ്പംമെട്ട് സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാർ 11 കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ വൈദ്യുത വേലി പൊളിച്ചുനീക്കിയത്. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിച്ചതെന്നും തങ്ങളുടെ കൃഷി സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശ്യമെന്നും കാട്ടാന ഏലകൃഷി നശിപ്പിച്ച സ്ഥല ഉടമ കനകരാജ് പറഞ്ഞു. ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നമാണ് കാട്ടാന നശിപ്പിച്ചതെന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു. ശാന്തൻപാറയിൽ ആദിവാസി യുവാവ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ മൃതദേഹവുമായി സമരം നടത്തിയവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വേലികൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ ജില്ല കലക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആനത്താരകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വൈദ്യുതി വേലി പൊളിക്കുന്ന നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് വനം വകുപ്പും അറിയിച്ചു. ഇതിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കർഷകർ.
ആനത്താര തടഞ്ഞുള്ള അനധികൃത നിർമിതിക്കെതിരെ വനം വകുപ്പ് നടപടിക്ക്
തൊടുപുഴ: ആനത്താരകൾ തടഞ്ഞുള്ള അനധികൃത നിർമിതികൾക്കെതിരെ വനം വകുപ്പ് നടപടി കടുപ്പിക്കുന്നു. ഇടുക്കി കലക്ടർ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും വൻകിട റിസോർട്ടുകളടക്കം ആനത്താരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു. ആനത്താരകൾ തടഞ്ഞ് നിർമിച്ച വൈദ്യുതി വേലികളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വന്യജീവികളുടെ സ്വാഭാവിക സഞ്ചാരപാതകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അനധികൃത നിർമാണങ്ങളും വേലികളും പൊളിച്ചുനീക്കാൻ ഇടുക്കി ജില്ല കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് വനം വകുപ്പും ഉത്തരവിനെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തുവന്നത്. കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങളിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും സമയബന്ധിതമായി വേണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചിന്നക്കനാലിലെ കാട്ടാനശല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആനകളെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പാത തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആക്രമണകാരികളാകുന്നുവെന്ന് ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടുക്കി കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടത്. ഉത്തരവിനെതിരെ സി.പി.എമ്മും ഇടുക്കി രൂപതയും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. വന്യജീവികൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ കയറാതിരിക്കാനുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് ഇവയെന്നും പൊളിച്ചുനീക്കുന്നത് ജനത്തെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ആക്രമിക്കാൻ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നുമാണ് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഇടുക്കി രൂപതയുടെ ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വനം മന്ത്രി സി.പി.എമ്മിന്റെ വിമർശനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആനയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
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