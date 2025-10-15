Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Adimali
    Adimali
    Posted On
    15 Oct 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 2:02 PM IST

    ഹോട്ടല്‍ വില തോന്നിയ പോലെ; ഭക്ഷണവിലയിൽ ഏകീകരണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം ശക്തം

    ഹോട്ടല്‍ വില തോന്നിയ പോലെ; ഭക്ഷണവിലയിൽ ഏകീകരണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം ശക്തം
    അ​ടി​മാ​ലി: ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് തോ​ന്നി​യ വി​ല ഇ​ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. വി​ല ഏ​കീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ ന​ട്ടം​തി​രി​യു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ര്‍ത്ത​വ്യം മ​റ​ന്ന​മ​ട്ടു​മാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ല ടൗ​ണു​ക​ളി​ലും പ​ല വി​ല​ക്കാ​ണ് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല വ​ര്‍ധ​ന​യു​ടെ മ​റ​വി​ലാ​ണ് ചാ​യ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ വി​ല വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ടി​മാ​ലി​യി​ലെ പ​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ചാ​യ​ക്ക് 12 രൂ​പ ഈ​ടാ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഹോ​മു​ക​ളി​ലും വ​ന്‍കി​ട ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും15 മു​ത​ല്‍ 25 രൂ​പ വ​രെ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ല്‍ ഒ​ഴി​ക്കാ​ത്ത ചാ​യ​ക്കും പാ​ല്‍ ഒ​ഴി​ച്ച ചാ​യ​ക്കും ഒ​രേ വി​ല ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ജി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല ഇ​താ​ണെ​ന്നും വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ ക​ഴി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ പ​ല ഹോ​ട്ട​ല്‍ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും. സീ​സ​ണ്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ല നി​ര്‍ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്കു​ള​ള​പ്പോ​ള്‍ വി​ല കൂ​ടു​ന്നു. മ​ത്സ്യം-​മാം​സം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ല ഏ​കീ​ക​ര​ണം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് ഇ​ത്ത​രം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും തോ​ന്നി​യ വി​ല​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും എ​ട്ട്​ രൂ​പ പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ധാ​രാ​ള​മാ​യി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന്റെ ഗു​ണ നി​ല​വാ​ര​മോ ശു​ചി​ത്വ​മോ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ ആ​രു​മി​ല്ല. പ​രി​പ്പു വ​ട, ദോ​ശ, പൊ​റോ​ട്ട എ​ന്നി​വ​ക്കും പ​ല വി​ല​യാ​ണ്. ഊ​ണി​ന്റെ വി​ല​യും തോ​ന്നി​യ പോ​ലെ​യാ​ണ്. മു​ട്ട​ക്ക​റി, ക​ട​ക്ക​ല​ക്ക​റി എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​ടി​മാ​ലി പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ഥ​മാ​യ വി​ല​യാ​ണ്.

    ഊ​ണി​ന്റെ വി​ല 80 ഉം ​ക​ട​ന്ന് മു​ന്നേ​റു​ന്നു. ചി​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഊ​ണ് ത​ന്നെ ന​ല്‍കി​ല്ല. ഊ​ണി​നും അ​തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള​ള മീ​ന്‍ ക​റി​യു​മ​ട​ക്കം 200 രൂ​പ​വ​രെ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കോ​ഴി​ക്ക​റി, മീ​ന്‍ക​റി, ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​റി എ​ന്നി​വ​ക്കും വി​ല തോ​ന്നി​യ​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ലും കൊ​ള്ള​വി​ല​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​ക​ളും മ​റ്റും തു​ട​ങ്ങി​യ ന്യാ​യ​വി​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി. ഇ​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ വി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി സ​ബ്‌​സി​ഡി ന​ല്‍കാ​ത്ത​താ​ണ് ഇ​വ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കാ​ന്‍ കാ​ര​ണം. അ​തു​പോ​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മ നി​റ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. പ​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ​യും പു​റം​മോ​ടി മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കി​ലും പാ​ച​ക​പു​ര​യ​ട​ക്കം ശോ​ച​നീ​യ​മാ​ണ്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    സ്റ്റാ​ര്‍ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ള്‍ മു​ത​ല്‍ ചെ​റു​കി​ട ഇ​ട​ത്ത​രം ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലൊ​ന്നും മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.10 ന് ​മു​ക​ളി​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള​ള വ​ന്‍കി​ട ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ പേ​രി​ന് ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ള്ള​ത്.

    മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​നെ വെ​ല്ലു​ന്ന അ​ടു​ക്ക​ള​ക​ളു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ്യോ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്നി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ക​ട​ക്കാ​ര്‍ക്കും ഹോ​ട്ട​ലു​കാ​ര്‍ക്കും സ്വ​ന്തം വി​ല ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് അ​ടി​ച്ചേ​ല്‍പ്പി​ക്കാ​ന്‍ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്. ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ല​ത​വ​ണ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ല​യി​ട​ത്തും ന​ട​പ്പാ​വു​ന്നി​ല്ല.

