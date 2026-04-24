    Adimali › കു​ടി​വെ​ള്ളം...
    Adimali
    Posted On
    date_range 24 April 2026 11:33 AM IST
    Updated On
    24 April 2026 11:33 AM IST

    കു​ടി​വെ​ള്ളം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​ട്ടം ന​ന​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി

    ന​ട​പ​ടി ഇല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    അ​ടി​മാ​ലി: മ​തി​കെ​ട്ടാ​ൻ ചോ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് 100 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കു​ടി​വെ​ള്ളം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​ട്ടം ന​ന​ക്കു​ന്നെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മാ​യി ഹാ​രി​സ​ൺ​സ് മ​ല​യാ​ളം പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും രം​ഗ​ത്ത്. ശാ​ന്ത​മ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 2, 3 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യ തോ​ണ്ടി​മ​ല, പ​ന്നി​യാ​ർ കോ​ര​മ്പാ​റ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ളം മു​ട​ക്കി​യാ​ണ് ശാ​ന്ത​മ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഏ​ല​ത്തോ​ട്ടം ന​ന​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ​രാ​തി.

    കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് പൈ​പ്പ് വ​ഴി​യാ​ണ് എ​ച്ച്.​എം.​എ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 6 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് തോ​ട്ടം വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ളം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി പൈ​പ്പി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കി വെ​ള്ളം തോ​ട്ടം ന​ന​ക്കാ​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം ന​ൽ​കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ക​മ്പ​നി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​വി​കു​ളം ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ളം മു​ട്ടി​ച്ച് തോ​ട്ടം ന​ന​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു വ​ട്ട​മ​റ്റം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​രേ​ഷ് ആ​ശാ​രി​പ​റ​മ്പി​ൽ, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ​സ്. വ​ന​രാ​ജ്, വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ എ. ​വേ​ൽ​മു​രു​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​ഷ ദി​ലീ​പ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ട്ട​യ ഭൂ​മി​യി​ലു​ള്ള നീ​രു​റ​വ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കൃ​ഷി ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ള​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്രേ​രി​ത​മാ​ണെ​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Complaint filed against Panchayat President for irrigating his garden by diverting drinking water
