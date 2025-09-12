Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Adimali
    Posted On
    12 Sept 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:22 AM IST

    മനംകുളിർപ്പിച്ച്​ ചില്ലിത്തോട് വെള്ളച്ചാട്ടം

    മനംകുളിർപ്പിച്ച്​ ചില്ലിത്തോട് വെള്ളച്ചാട്ടം
    അ​ടി​മാ​ലി: വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടാ​യ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ല്‍ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​മാ​ണ് ചി​ല്ലി​ത്തോ​ട്. അ​ടി​മാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​രു​മ്പു​പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ഈ ​മ​നം​കു​ളി​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചി​ല്ലി​ത്തോ​ട് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം. കൊ​ച്ചി-​ധ​നു​ഷ്‌​കോ​ടി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലു​ള്ള ചീ​യ​പ്പാ​റ,വാ​ള​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ട് ഇ​രു​മ്പു​പാ​ലം ടൗ​ണി​ല്‍ എ​ത്ത​ണം. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ പ​ടി​ക്ക​പ്പ് റോ​ഡി​ലൂ​ടെ അ​ര​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ല്‍ ചി​ല്ലി​ത്തോ​ട് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്താം.

    ദേ​വി​യാ​ര്‍ പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ലി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന ഈ ​വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം ചീ​യ​പ്പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തോ​ളം ഭം​ഗി​യു​ള്ള​താ​ണ്. 200 അ​ടി​യി​ലേ​റെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്​ പാ​ല്‍പ​ത​പോ​ലെ ഒ​ലി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഈ ​വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. ദേ​വി​യാ​ര്‍ പു​ഴ​ക്ക് കു​റു​കെ പാ​ലം നി​ര്‍മി​ക്കു​ക​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഈ ​വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​നെ​യും മാ​റ്റാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ എ​റ്റ​വും മു​ന്തി​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ല്‍കി​യ​ത് ചി​ല്ലി​ത്തോ​ട് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ചെ​ന്നെ​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട ര​ഹി​ത പ്ര​ദേ​ശ​മെ​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ചി​ല്ലി​ത്തോ​ടി​നെ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ല്‍കി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ര​ണം.​ഇ​തോ​ടെ ഡി.​ടി.​പി.​സി​യു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​യൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ വ​ന്നു. പ​ടി​ക്ക​പ്പ് പെ​രു​മ​ഞ്ഞ​ച്ചാ​ല്‍ വ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഉ​ദ്​​ഭ​വി​ച്ചൊ​ഴു​കു​ന്ന തോ​ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം. വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ എ​ട്ട്​ മാ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നീ​രൊ​ഴു​ക്കു​ള്ള​ത്. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് മു​ക​ള്‍ ഭാ​ഗ​ത്ത് ത​ട​യ​ണ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ര്‍മി​ച്ചാ​ല്‍ 12 മാ​സ​വും വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം നി​ല​നി​ര്‍ത്താം.

    Local News waterfall tourists Idukki News
    chillithod waterfalls attract tourists
