Madhyamam
    Adimali
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 10:48 AM IST

    നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വി​ല​സു​ന്നു;പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്

    നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വി​ല​സു​ന്നു;പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്
    അ​ടി​മാ​ലി: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പാ​യു​ന്ന 'കു​ട്ടി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ' പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ട റോ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും കു​ട്ടി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വി​ല​സു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ദേ​വി​കു​ളം, ഇ​ടു​ക്കി, ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​ഒ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്രം എ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി നോ​ട്ടി​സ് അ​യ​ച്ച് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം റോ​ഡി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നേ​രി​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ കു​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​തി​ന്റെ ഭ​വി​ഷ്യ​ത്ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​വി​ല്ല. ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Motor Vehicle Departmentinspectionschild drivers
