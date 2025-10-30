Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightAdimalichevron_rightമണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം;...
    Adimali
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 11:00 AM IST

    മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം; കണ്ണ്​ തുറക്കാതെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ വീ​ഴ്​​ച​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം
    മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം; കണ്ണ്​ തുറക്കാതെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ
    cancel

    അ​ടി​മാ​ലി: മ​ല​യി​ടി​ച്ചി​ൽ ദു​ര​ന്തം ന​ട​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ വീ​ഴ്​​ച​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം. ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ക്കു​ക​യും എ​ട്ട്​ വീ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​രു​ക​യും 44 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ തി​ക​ഞ്ഞ അ​നാ​സ്ഥ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത ദു​ര​ന്ത​മെ​ന്നാ​ണ് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​ത്. ക്യാ​മ്പി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് വ​കു​പ്പു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഇ​ട​പെ​ട​ലും ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന്​ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ആ​ലു​വ രാ​ജ​ഗി​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ച്ചെ​ല​വ് ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യും സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളും വ​ഹി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന ആ​ശ്വാ​സ വാ​ക്കു​ക​ൾ. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്കും ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടി​മാ​ലി മ​ല​യി​ടി​ച്ചി​ൽ ദു​ര​ന്ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​തേ​വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ യാ​തൊ​രു സ​ഹാ​യ​വും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    മ​നു​ഷ്യ നി​ർ​മി​ത ദു​ര​ന്ത​മെ​ങ്കി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്ത് തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണം. ഇ​തി​നു​പോ​ലും ത​യ്യാ​റാ​കാ​തെ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​നം. അ​ടി​മാ​ലി ഗ​വ. ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പി​ലും ക​ത്തി​പ്പാ​റ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ലു​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​വ​രെ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്യാ​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ലെ ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ത്തി​യ​ത്.

    റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ദു​ര​ന്തം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്​ എ​ന്ന​താ​ണ്​ വാ​സ്ത​വം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​യും എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ ത​ന്നെ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്. പു​ന​ര​ധി​വാ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭാ​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി പി​ൻ​മാ​റാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ.

    മ​ല​യി​ടി​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കും. മ​ല​യി​ടി​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ല വി​ണ്ടു​കീ​റി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    ദു​രി​തബാ​ധി​ത​ർ സ​മ​ര​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    അ​ടി​മാ​ലി: ദു​രി​ത ബാ​ധി​ത​രാ​യി ക്യാ​മ്പി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് സ​മ​ര രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ടി​മാ​ലി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഉ​പ​രോ​ധ സ​മ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​ത്താ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    പു​ന​ര​ധി​വാ​സം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക, ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത് തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക, ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ വ്യ​ത്യ​സ്ഥ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക, ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​കു​ക, ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ രേ​ഖ​ക​ളും പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും ശ​രി​യാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Land slideIdukki NewsAdimali Landslide
    News Summary - authority negligence towards landslide victims
    Similar News
    Next Story
    X