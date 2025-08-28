Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Adimali
    28 Aug 2025 12:07 PM IST
    28 Aug 2025 12:07 PM IST

    ഒരുകിലോ കഞ്ചാവുമായി അറസ്റ്റിൽ

    ഒരുകിലോ കഞ്ചാവുമായി അറസ്റ്റിൽ
    അ​ടി​മാ​ലി: ഓ​ണം സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ഡ്രൈ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ടി​മാ​ലി നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് സ്ക്വാ​ഡി​ലെ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ രാ​ഹു​ൽ ശ​ശി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​പാ​റ​ത്തോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​യി​ൽ 1.110 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ഒ​രാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി.​മാ​വ​ടി പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​സ​ഫ് ദേ​വ​സ്യ(48) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    മു​ൻ​പും ക​ഞ്ചാ​വ് കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യി​ട്ടു​ള്ള ഇ​യാ​ളെ എ​ക്‌​സൈ​സ് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു, ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ക​ഞ്ചാ​വ് വാ​ങ്ങി പാ​റ​ത്തോ​ട്,മാ​വ​ടി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ്പ​ന​യ്ക്കാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്. അ​സി. എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ഗ്രേ​ഡ് ദി​ലീ​പ്, പി. ​എ. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ , ബി​ജു മാ​ത്യു, സി​വി​ൽ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൾ ല​ത്തീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹാ​ഷിം, സു​ബി​ൻ പി. ​വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​ലി അ​ഷ്‌​ക​ർ, സി​വി​ൽ എ​ക്‌​സൈ​സ്‌​ഓ​ഫീ​സ​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ നി​തി​ൻ ജോ​ണി എ​ന്നി​വ​രും റെ​യ്ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Arrested with one kilo of ganja
