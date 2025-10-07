Begin typing your search above and press return to search.
    രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസ് ലോറിക്ക് പിന്നിലിടിച്ചു; നഴ്​സിന്​ പരിക്ക്

    രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസ് ലോറിക്ക് പിന്നിലിടിച്ചു; നഴ്​സിന്​ പരിക്ക്
    അ​ടി​മാ​ലി: അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഗു​ളി​ക ക​ഴി​ച്ച കു​ട്ടി​യു​മാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ലോ​റി​യു​ടെ പി​ന്നി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം. ന​ഴ്സി​ന് പ​രി​ക്ക്. ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം ത​ക​ർ​ന്നു. രാ​ജാ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യും ന​ഴ്സു​മാ​യ അ​ൽ​ഫോ​ൺ​സ​ക്കാ​ണ്​ ( 23) പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 ന് ​ചീ​യ​പ്പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് അ​പ​ക​ടം . അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഗു​ളി​ക ക​ഴി​ച്ച ര​ണ്ടു വ​യ​സ്സു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​മാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ആം​ബു​ല​ൻ​സ്. ചീ​യ​പ്പാ​റ​യി​ൽ ലോ​റി​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ എ​തി​രെ വ​ന്ന ബ​സി​നെ ഇ​ടി​ക്കാ​തെ വെ​ട്ടി​ച്ച് മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ലോ​റി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​ഴ്സി​ന് നി​സ്സാ​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കാ​ണു​ള്ള​ത്. ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ലെ മ​റ്റാ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന ഈ ​പാ​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ സ​മ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. ചീ​യ​പ്പാ​റ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വ​ൻ തി​ര​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ രോ​ഗി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന​തി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്​ . ഇ​വി​ടെ പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​നം അ​ടി​യ​ന്തി​ര ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഹൈ​വെ ജാ​ഗ്ര​ത സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:ambulanceIdukki Newsadimali newsAccidentsaccidentnews
    News Summary - Ambulance transporting a patient rear-ended a lorry; nurse injured
