Madhyamam
    Adimali
    Posted On
    9 Oct 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 1:46 PM IST

    ഞങ്ങളുടെ ജീവന്​ വിലയില്ലേ?

    • അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി
    • രോ​ഗി​ക​ൾ 2000, സ്ഥി​രം ന​ഴ്​​സു​മാ​ർ 14
    ഞങ്ങളുടെ ജീവന്​ വിലയില്ലേ?
    അ​ടി​മാ​ലി: മൂ​ന്ന് താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ 20 ലേ​റെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​ണ് അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ളം തെ​റ്റി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 150 ഓ​ളം കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​ക​ളും 2000 ലേ​റെ രോ​ഗി​ക​ള്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യും എ​ത്തു​ന്ന ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ സ്ഥി​രം ന​ഴ്​​സു​മാ​ര്‍ 14 പേ​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ക്ലീ​നി​ങ്​ സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളു​ടെ​യും കു​റ​വു​ണ്ട്. എ​ന്‍.​എ​ച്ച്.​എം, എ​ച്ച്.​എം.​സി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ച്ചാ​ണ് ദി​വ​സ​വും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ള​ളി നീ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സ്ഥി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. 1980 പാ​റ്റേ​ണ്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള​ള​ത്. അ​ന്ന് 66 കി​ട​ക്ക​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ രോ​ഗി​ക​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും എ​ത്തി​യി​ട്ടും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ല്‍ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​ടു​ങ്ങി​യ മു​റി​ക​ളി​ല്‍ ഒ.​പി ബ്ലോ​ക്ക്

    താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​റ്റ​വും പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ഒ.​പി ബ്ലോ​ക്ക്. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ര്‍ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന മു​റി​ക​ള്‍ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ​താ​ണ്. രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക് നി​ല്‍ക്കാ​നും കാ​ര്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല. ഈ ​ബ്ലോ​ക്ക് പൊ​ളി​ച്ച് ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത് മാ​ത്രം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മു​റി​ക​ള്‍ പ​ണി​ത് പ്ര​ശ്‌​നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. ക​ണ്ണ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വി​ഭാ​ഗം കാ​ത്ത് ലാ​ബ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്താ​ൽ ഒ.​പി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​കും.

    അ​തു​പോ​ലെ ഒ.​പി​യി​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ല്ല. ചി​ല ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ര്‍ക്ക് ഒ.​പി​യും ഇ​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ല. ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് ഒ.​പി ഉ​ള​ള​ത്. പി​ന്നീ​ട് രോ​ഗി​ക​ള്‍ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ട​മാ​യി എ​ത്തു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക​ട​ക്കം ദു​രി​ത​മാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​ശ്‌​നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും ര​ക്ഷ​യി​ല്ല

    ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യോ ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളോ സം​ഭ​വി​ച്ച്​ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക്​ വ​ക​യി​ല്ല. രോ​ഗി​ക​ളു​മാ​യി ശ​രാ​ശ​രി 25 ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും ആം​ബു​ല​ന്‍സു​ക​ള്‍ ദി​വ​സ​വും ഓ​ടു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. റോ​ഡി​ന്‍റെ മോ​ശം സ്ഥി​തി​മൂ​ലം ആം​ബു​ല​ന്‍സു​ക​ള്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ 80 മു​ത​ല്‍ 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​രം രോ​ഗി​ക​ളു​മാ​യി ഓ​ടി​യാ​ലേ പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​റ്റൊ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ഇ​ത് പ​ല​വി​ധ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രോ​ഗി​യു​മാ​യി പോ​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ചീ​യ​പ്പാ​റ​യി​ല്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ പെ​ട്ട​താ​ണ് ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ സം​ഭ​വം.

