Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightAdimalichevron_rightകളിസ്ഥലങ്ങളില്ല;...
    Adimali
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:34 PM IST

    കളിസ്ഥലങ്ങളില്ല; കാത്തിരിപ്പ്​ തുടർന്ന്​ കായികപ്രേമികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കളിസ്ഥലങ്ങളില്ല; കാത്തിരിപ്പ്​ തുടർന്ന്​ കായികപ്രേമികൾ
    cancel
    camera_alt

    അ​ടി​മാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം

    ഇ​വി​ടെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ണാം

    അ​ടി​മാ​ലി: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ​വ​രെ എ​ത്തി​യി​ട്ടും ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളോ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ല. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ അ​ടി​മാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പാ​ടം ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ നീ​ക്കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന സ്ഥ​ലം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നോ​ട് ആ​ർ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യ​തു​മി​ല്ല.

    ഇ​വി​ടെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ലി​ന്യം സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കാ​ണു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടാ​ണ്. പ​ത്താം​മൈ​ൽ ദേ​വി​യാ​ർ കോ​ള​നി​യി​ലാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ചെ​റി​യ ഗ്രൗ​ണ്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പാ​ണ്. ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ടെ​സ്റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്രി​ക്ക​റ്റും ഫു​ട്ബാ​ളും ക​ളി​ക്കാ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ടെ​സ്റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ഇ​തും ന​ഷ്ട​മാ​യി. അ​ടി​മാ​ലി ഗ​വ. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​ൻ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തും പ​ല​പ്പോ​ഴും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്നി​ല്ല. സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ത​ട​സ്സ​മാ​ണ്. ഷൈ​നി വി​ൽ​സ​ൻ, കെ.​എം. ബീ​ന​മോ​ൾ, കെ.​എം. ബി​നു ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​രു​ക​ളു​ള്ള അ​ടി​മാ​ലി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsadimaliplaygrounds
    News Summary - Adimali panchayat youths distress without play ground
    Similar News
    Next Story
    X