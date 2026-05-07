    Posted On
    date_range 7 May 2026 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 2:36 PM IST

    വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ഒറ്റകൊമ്പൻ ചരിഞ്ഞു

    ച​രി​ഞ്ഞ ഒ​റ്റ​കൊ​മ്പ​ൻ

    അ​ടി​മാ​ലി: 110 കെ.​വി ലൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് ഷോ​ക്കേ​റ്റ് ഒ​റ്റ​കൊ​മ്പ​ൻ കാ​ട്ടാ​ന ച​രി​ഞ്ഞു. വാ​ള​റ പാ​ട്ട​യ​ട​മ്പ് ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഒ​റ്റ​കൊ​മ്പ​ൻ ച​രി​ഞ്ഞ​ത്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി പാ​ട്ട​യ​ട​മ്പ്, കു​ള​മാ​കു​ഴി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ചു​റ്റി​ത്തി​രി​ഞ്ഞ ഈ ​ഒ​റ്റ​കൊ​മ്പ​ൻ ജ​ന​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ് വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ട​യ​പ്പ​ക്ക് ശേ​ഷം ഏ​റ്റ​വും ത​ല​യെ​ടു​പ്പു​ള്ള കാ​ട്ടാ​ന​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഒ​റ്റ​കൊ​മ്പ​ൻ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ ആ​ണ് ഒ​രു കൊ​മ്പ് നേ​ര​ത്തെ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പ് മൂ​ന്നാ​റി​ൽ പ​ട​യ​പ്പ​യു​മാ​യി ഒ​റ്റ​കൊ​മ്പ​ൻ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Electric ShockElephant Death
    News Summary - A single tree fell down due to an electric shock
