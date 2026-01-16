Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thrippunithura
    Posted On
    16 Jan 2026 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:22 AM IST

    ഒന്നേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവതിയടക്കം മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

    ഒന്നേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവതിയടക്കം മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ
    തൃപ്പൂണിത്തുറ: ഒന്നേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവതിയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. തലശ്ശേരി ന്യൂമാഹി കുറിച്ചിയിൽ വരശ്രീ വീട്ടിൽ നിവേദ് ഷൈനിത്ത് (22), ന്യൂമാഹി ടെമ്പിൾ ഗേറ്റ് പൂവളപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് പുതുശ്ശേരി വീട്ടിൽ ദേവ സതീഷ് (21), അമ്പലപ്പുഴ കോമന മുല്ലക്കേരിൽ വീട്ടിൽ എം. ദേവിക (22) എന്നിവരെയാണ് ഹിൽപാലസ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 7.30ഓടെ പ്രതികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ചാത്താരി സ്റ്റാർ ഹോംസ് അനക്സിലെ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്. സ്വന്തമായ ഉപയോഗത്തിനും വില്പനക്കുമായി സൂക്ഷിച്ച 1.270 കിലോ കഞ്ചാവ് ദിവാൻ കോട്ടിനടിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന തുണികൾക്കിടയിൽ ഒരു കവറിലായും മാസ്കിൻ ടേപ്പ് കൊണ്ട് ചുറ്റി വരിഞ്ഞും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

    police arrest Ganja case Ernakulam
    News Summary - Three people, including a young woman, arrested with one and a half kilos of ganja
