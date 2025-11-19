Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thrippunithura
    Thrippunithura
    Posted On
    19 Nov 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:54 AM IST

    രാസലഹരിയുമായി യുവാവ്​ പിടിയിൽ

    രാസലഹരിയുമായി യുവാവ്​ പിടിയിൽ
    അ​ക്ഷ​യ് രാ​ജ്

    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ: രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി യു​വാ​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി. 87.384 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി തി​രു​വാ​ങ്കു​ളം കി​ഴ​ക്കേ​ട​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ക്ഷ​യ് രാ​ജാ​ണ്​ (26)എ​ക്സൈ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ചി​ത്ര​പ്പു​ഴ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘം യു​വാ​വി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഹോ​ണ്ട ആ​ക്ടി​വ സ്കൂ​ട്ട​റും ര​ണ്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്നു പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    പ്രി​വ​ന്‍റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, പ്രി​വ​ന്‍റി​വ് ഗ്രേ​ഡ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ആ​ഷ്‌​ലി, പ്ര​തീ​ഷ്, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ സു​ധീ​ഷ്, ര​ജി​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

