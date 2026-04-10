Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range 10 April 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 11:18 AM IST

    പോര്‍വിളികള്‍ക്ക് പോളിങ്ങിലൂടെ വിരാമം; ഇനി കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ ദിനങ്ങൾ​

    text_fields
    bookmark_border
    പെരുമ്പാവൂര്‍ ആര്‍ക്കൊപ്പമെന്ന ആകാംക്ഷയില്‍ മുന്നണികള്‍
    cancel
    camera_alt

    വ​നി​ത​ക​ള്‍ മാ​ത്രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ആ​ശ്രാ​മം ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ലെ 90ാം ന​മ്പ​ര്‍ പി​ങ്ക് പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്ത്

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: വാ​ശി​യേ​റി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പോ​ര്‍വി​ളി​ക​ള്‍ക്കും പോ​ളി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ വി​രാ​മ​മാ​യ​തോ​ടെ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ര് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ളാ​ണ് ഇ​നി. മേ​യ് നാ​ലി​ന് ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ലാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. ആ​വേ​ശം അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം ആ​ര്‍ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്ന ച​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ലാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍.

    എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ത​മ്മി​ല്‍ ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പും ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ര്‍ച്ച​യും പ്ര​ധാ​ന ച​ര്‍ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​യി. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ബൂ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വെ​റും 2,899 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ നേ​രി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​യ​ത്. ഈ ​കു​റ​ഞ്ഞ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ലി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ല്‍കു​ന്ന​തും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ കു​റ​വ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 20,000ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ നേ​ടി​യ ട്വ​ന്റി20 ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​രു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​ള്ള​ല്‍ വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത് എ​ന്ന​ത് നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​കും. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ്വാ​ധീ​നം വോ​ട്ടാ​യി മാ​റു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും വോ​ട്ട് വി​ഹി​ത​ത്തി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ ഫ​ല​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കും. പി​ങ്ക് ബൂ​ത്തു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും ക​ന്നി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഇ​ത്ത​വ​ണ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ന് (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍) ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ലി​നെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചും വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ എ​ത്തി​യ​ത് ആ​ർ​ക്ക്​ ഗു​ണം​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ മേ​യ്​ നാ​ലി​ന് അ​റി​യാം. അ​തു​വ​രെ മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍ക്ക് നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പി​ന്റെ നാ​ളു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും.

    TAGS: voting, day of reckoning, Kerala Assembly Election 2026
    News Summary - Voting ends the war cries; now it's time for reckoning
