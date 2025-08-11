Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 1:22 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 1:22 PM IST

    30 ലക്ഷത്തിന്റെ ഹെറോയിനുമായി സ്ത്രീയടക്കം രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    നൂ​ർ അ​മീ​ൻ, ഹി​ബ്ജു​ൻ ന​ഹ​ർ

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ: 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല വ​രു​ന്ന ഹെ​റോ​യി​നു​മാ​യി സ്ത്രീ​യ​ട​ക്കം ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. അ​സാം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ നൂ​ർ അ​മീ​ൻ (29), ഹി​ബ്ജു​ൻ ന​ഹ​ർ (25) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പോ​ഞ്ഞാ​ശ്ശേ​രി നാ​യ​രു​പീ​ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ എ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബാ​ഗി​നു​ള്ളി​ൽ 14 സോ​പ്പു പെ​ട്ടി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഫെ​റോ​യി​ൻ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും 150 ഗ്രാം ​ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ട്രെ​യി​ൻ മാ​ർ​ഗ്ഗം ആ​ലു​വ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ പോ​ഞ്ഞാ​ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​ഹേ​മ​ല​ത​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ എ.​എ​സ്.​പി ഹാ​ർ​ദി​ക് മീ​ണ, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി.​എം. സൂ​ഫി, എ​സ്.​ഐ പി.​എം. റാ​സി​ക്, എ​ന്നി​വ​രുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്​.

