Madhyamam
    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 12:40 PM IST

    യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിക്ക് 24 വര്‍ഷം തടവ്

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ യു​വാ​വി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​ക്ക് 24 വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും. മ​ല​യാ​റ്റൂ​ര്‍ കാ​ട​പ്പാ​റ വെ​ട്ടി​ക്ക വീ​ട്ടി​ല്‍ ലൂ​ണ മ​നോ​ജ് എ​ന്ന മ​നോ​ജി​നെ​യാ​ണ് (38) പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. 2016 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ര്‍ 12ന് ​മ​ല​യാ​റ്റൂ​ര്‍ കാ​ട​പ്പാ​റ മ​ണി​യാ​ട്ട വീ​ട്ടി​ല്‍ റി​തി​ന്‍ രാ​ജി​നെ​യാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ വി​വാ​ഹ​ത്ത​ലേ​ന്ന് കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ റി​തി​ന്‍ രാ​ജി​ന്റെ ത​ല​ക്ക് ക​സേ​ര​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വ​ഴി റോ​ഡി​ല്‍ വെ​ച്ച് ക​മ്പി​വ​ടി​ക്ക് കാ​ലി​ലും ന​ടു​വി​ലും അ​ടി​ച്ച് വീ​ഴ്ത്തു​ക​യും ക​ത്തി​ക്ക് ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് പ​ല​പ്രാ​വ​ശ്യം കു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ യു​വാ​വി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ല് പൊ​ട്ടു​ക​യും സ്‌​പൈ​ന​ല്‍ കോ​ഡി​നും കി​ഡ്നി​ക്കും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കു​ക​യും ന​ടു​വി​ന് താ​ഴേ​ക്ക് ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    യു​വാ​വ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ച​ക്ര​ക്ക​സേ​ര​യി​ലാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ക​മാ​ലി-​കാ​ല​ടി റൂ​ട്ടി​ല്‍ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘വി​നേ​ഷ്’ എ​ന്ന ബ​സി​ലെ ഡോ​ര്‍ ചെ​ക്ക​റാ​യി​രു​ന്നു റി​തി​ന്‍ രാ​ജ്. 2014 മാ​ര്‍ച്ച് 10ന് ​വേ​ങ്ങൂ​ര്‍ നാ​യ​ര​ങ്ങാ​ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് ബ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ര്‍ത്തി യു​വാ​വി​നെ വാ​ളി​ന് വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല്ലാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് വെ​ട്ട് മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ട​ത് തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര കാ​ര്‍ഡി​ന​ല്‍ ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​ക്കാ​ണ്. അ​വ​ര്‍ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള കേ​സി​ല്‍ പ​റ​വൂ​ര്‍ അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ വി​ചാ​ര​ണ​വേ​ള​യി​ല്‍ അ​ധ്യാ​പി​ക പ്ര​തി​ക​ളെ ഭ​യ​ന്ന് മൊ​ഴി മാ​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ലെ സാ​ക്ഷി​യാ​യി​രു​ന്ന റി​തി​ന്‍ രാ​ജ് പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ മൊ​ഴി പ​റ​യു​ക​യും കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ളെ 10 വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി​യി​ലെ കേ​സി​ല്‍ ഏ​ഴ് പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തേ ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്ന ലൂ​ണ മ​നോ​ജ് വി​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ല്‍ ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി പു​ന​ര്‍വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ഡ്ജി ആ​നി വ​ര്‍ഗീ​സാ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. സ​ര്‍ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ അ​ഡ്വ. എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    Girl in a jacket

    TAGS:Crime NewsimprisonmentErnakulam Newsattempted murder case
    News Summary - Third accused in attempted murder case gets 24 years in prison
