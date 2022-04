cancel camera_alt നി​ര്‍മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടാ​ലി​ലെ കുട്ടികളുടെ പാ​ര്‍ക്ക്

By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പെരുമ്പാവൂര്‍: നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഒരു ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്ക് യഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നു. എം.എല്‍.എയുടെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ടില്‍നിന്നുള്ള തുക ചെലവഴിച്ചാണ് പാര്‍ക്ക് നിര്‍മിക്കുന്നത്. നഗരസഭ പരിധിയില്‍ പട്ടാലിന് സമീപം പെരിയാര്‍ വാലിയുടെ അധീനതയിലെ 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നിര്‍മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

മേയ് ആദ്യം പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് നിര്‍മാണം മുന്നേറുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അഗ്രി ഹോര്‍ട്ടി സോസൈറ്റിയാണ് നിര്‍മാണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്കും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കും ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്കൊരു ഉല്ലാസകേന്ദ്രമായി മാറുമെന്ന് എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എം.എല്‍.എ പറഞ്ഞു. Show Full Article

The children's park in Perumbavoor is getting ready for inauguration