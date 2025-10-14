Begin typing your search above and press return to search.
    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:22 AM IST

    പെരുമ്പാവൂര്‍ ബോയ്‌സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളിലെ ടാപ്പുകള്‍ മോഷ്ടിച്ചു

    രാ​ത്രി സ്‌​കൂ​ള്‍വ​ള​പ്പും വ​രാ​ന്ത​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ താ​വ​ളം
    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ബോ​യ്‌​സ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ ടാ​പ്പു​ക​ള്‍ അ​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത നി​ല​യി​ല്‍

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ബോ​യ്‌​സ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ കൈ​ക​ഴു​കാ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ടാ​പ്പു​ക​ള്‍ മോ​ഷ​ണം പോ​യി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഹൈ​സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന 10 സ്റ്റീ​ല്‍ ടാ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഊ​രി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. വാ​ഷ്​ ബേ​സി​ന് മു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ടാ​പ്പു​ക​ള്‍ അ​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ്. സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി.

    മു​മ്പും സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ വാ​ട്ട​ര്‍ മീ​റ്റ​ര്‍ ക​വ​ര്‍ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ടെ തു​റ​ന്ന പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ പ​ണി ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വ​യ​റു​ക​ളും സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ള്‍ ഗേ​റ്റ് രാ​ത്രി​യും തു​റ​ന്നി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. രാ​ത്രി സ്‌​കൂ​ള്‍ വ​ള​പ്പും വ​രാ​ന്ത​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ താ​വ​ള​മാ​ണ്. പി.​ടി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​രും പ​ല​പ്പോ​ഴും ഗേ​റ്റ് അ​ട​ച്ചി​ടാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​തി​ര്‍പ്പ്​ മൂ​ലം പി​ന്‍വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി റോ​ഡി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തു​മു​ള്ള കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ എ​ളു​പ്പ​വ​ഴി​യാ​ണ് വ​ള​പ്പ്. പ​ല​രും ഇ​തു​വ​ഴി​യാ​ണ്​ പോ​കു​ന്ന​ത്. ഗേ​റ്റ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത് ഇ​വ​ര്‍ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​ണ്.

    പ്ര​ഭാ​ത സ​വാ​രി​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ള്‍ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ശേ​ഷം ഗേ​റ്റ് അ​ട​ച്ച് പു​ല​ര്‍ച്ചെ അ​ഞ്ചി​ന് തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി രാ​ത്രി​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ ശ​ല്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സ്‌​കൂ​ള്‍ വ​ള​പ്പി​ല്‍ സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ള്‍ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ്. സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ന്ന മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്ന് പി.​ടി.​എ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Taps stolen from Perumbavoor Boys Higher Secondary School
