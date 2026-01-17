Begin typing your search above and press return to search.
    നിരവധി മോഷണക്കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയില്‍

    നിരവധി മോഷണക്കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയില്‍
    നൗ​ഷാ​ദ്

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യി. ത​ണ്ടേ​ക്കാ​ട് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ത​ട്ടു​പ​റ​മ്പ് ച​ക്കു​ങ്ങ​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ നൗ​ഷാ​ദി​നെ​യാ​ണ് (45) പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 10ന് ​കു​റു​പ്പം​പ​ടി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ക​ര്‍ത്താ​വും​പ​ടി, പു​ല്ലു​വ​ഴി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ക​ര്‍ത്താ​വും​പ​ടി​യി​ലെ വീ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ല്‍ പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി. വീ​ട്ടി​ല്‍ വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള ഒ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സി.​സി.​ടി.​വി ക്യാ​മ​റ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. അ​ന്നേ ദി​വ​സം ത​ന്നെ പു​ല്ലു​വ​ഴി ജ​യ​കേ​ര​ളം സ്‌​കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള വീ​ട് പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി അ​ല​മാ​ര​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മൂ​ന്ന് പ​വ​ന്‍ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന മോ​തി​രം ക​വ​ര്‍ന്നു. ര​ണ്ട് വീ​ട്ടി​ലും ആ​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. 11 മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ല്‍ ഇ​യാ​ള്‍ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് സ​മ്മ​തി​ച്ചു. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ല്‍ നി​ന്നും മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ ക​റ​ങ്ങി ന​ട​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​വ​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍.

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, അ​ങ്ക​മാ​ലി, ആ​ലു​വ, ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട്, നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി, എ​റ​ണാ​കു​ളം സൗ​ത്ത്, നോ​ര്‍ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​ക​ളി​ല്‍ പൂ​ട്ടി​കി​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ടു​ക​ള്‍ പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗോ​വ​യി​ല്‍ പോ​യി ആ​ര്‍ഭാ​ട ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചൂ​തു​ക​ളി​ക്കു​മാ​ണ് പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ക​ള​വ് ന​ട​ന്ന് അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ന്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​നാ​യി. റൂ​റ​ല്‍ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​ഹേ​മ​ല​ത​യു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ സ്റ്റെ​പ്‌​റ്റോ ജോ​ണ്‍, സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ബി.​എം. ചി​ത്തു​ജി, അ​സി. സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ പി.​എ. അ​ബ്ദു​ല്‍ മ​നാ​ഫ്, സീ​നി​യ​ര്‍ സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ടി.​എ. അ​ഫ്‌​സ​ല്‍, ബെ​ന്നി ഐ​സ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

