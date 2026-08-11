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    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 12:10 PM IST

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ലാ​ന്‍

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    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ലാ​ന്‍
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    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ട്രാ​ന്‍സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ലെ മു​ക​ള്‍ഭാ​ഗ​ത്തെ സീ​ലി​ങ് അ​ട​ര്‍ന്നു​വീ​ഴു​ന്ന പ്ര​ശ്‌​നം പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​ക്കൊ​ണ്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കും. സ്റ്റേ​ഷ​ന​ക​ത്ത് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ട്ടി മാ​റ്റാ​ന്‍ ഫോ​റ​സ്റ്റ് വ​കു​പ്പി​നും മു​ന്‍ഭാ​ഗ​ത്തെ മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നീ​ക്കാ​ന്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്കും ക​ത്ത് ന​ല്‍കും.

    വ​രാ​ന്ത​ക​ള്‍ കൈ​യേ​റി​യു​ള്ള ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കും. ബ​സി​ല്‍ ക​യ​റു​ന്ന​തി​നും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​കം ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കും. ബ​സു​ക​ള്‍ നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ന് ലൈ​ന്‍ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തും. ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്‍വ​ശ​ത്ത് പാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്കും മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കി പേ ​ആ​ന്‍ഡ് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​നം യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ടി​ക്ക​റ്റേ​ത​ര വ​രു​മാ​നം കൂ​ട്ടാ​ന്‍ മു​ന്‍ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ട​മു​റി​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കും. ഇ​ടി​ഞ്ഞു​പോ​യ മ​തി​ല്‍ സ​മീ​പ​ത്തെ റോ​ഡി​ന് എ​ട്ട് മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി ല​ഭി​ക്ക​ത്ത​ക്ക​വി​ധം പു​തി​യ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ലാ​ന്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ച് പു​ന​ര്‍നി​ര്‍മി​ക്കും. ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി എ​സ്.​ബി.​ഐ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ശാ​ഖ​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ല്‍കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    മ​നോ​ജ് മൂ​ത്തേ​ട​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് അ​ധി​കാ​രി​യും ക​ണ്‍വീ​ന​റു​മാ​യ സാ​ജ​ന്‍ വി. ​സ്‌​ക​റി​യ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ കെ.​എ​ന്‍. സം​ഗീ​ത, വാ​ര്‍ഡ് കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ കെ.​പി. റെ​ജി​മോ​ന്‍, ഡി​പ്പോ സൂ​പ്ര​ണ്ട് മി​നി വ​ര്‍ഗീ​സ്, വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ഞ്ഞ്, പി.​എ​സ്. സു​ബി​ന്‍, അ​ജി​ത് പി. ​വ​ര്‍ഗീ​സ്, കെ. ​അ​ജി​ത്കു​മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:perumbavoorMaster PlanRenovation workKSRTC bus station
    News Summary - പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ലാ​ന്‍
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