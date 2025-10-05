Begin typing your search above and press return to search.
    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:55 PM IST

    വൈദ്യുതി തൂണില്‍ ലോറി ഇടിച്ചു; ദീർഘനേരം വൈദ്യുതി മുടങ്ങി

    വൈദ്യുതി തൂണില്‍ ലോറി ഇടിച്ചു; ദീർഘനേരം വൈദ്യുതി മുടങ്ങി
    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ഔ​ഷ​ധി ജ​ങ്ഷ​നി​ല്‍ ലോ​റിയി​ടി​ച്ച് വ​ള​ഞ്ഞ

    വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണ്‍

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണി​ല്‍ ലോ​റി ഇ​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഔ​ഷ​ധി ജ​ങ്ഷ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 11.25നാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ജ​ങ്ഷ​നി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള വ​ണ്‍വേ​യാ​യ ഹ​രി​ഹ​ര​യ്യ​ര്‍ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ ട്രെ​യ്​​ല​ര്‍ ലോ​റി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    നീ​ളം കൂ​ടി​യ ലോ​റി​യു​ടെ പി​റ​കു​വ​ശം ഇ​രു​മ്പ്​ തൂ​ണി​ല്‍ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ക​മ്പി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ ഇ​ള​കി വ​ലി​യ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി ഉ​ണ്ടാ​യി. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി പു​ന:​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് വീ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് റോ​ഡ് വ​ക്കി​ലാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി വൈ​ദ്യു​തി ത​ക​രാ​ര്‍ പ​തി​വാ​ണ്. കാ​ല​ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള ബ​സു​ക​ളും വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും തി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന റോ​ഡാ​ണി​ത്.

    ശ്രീ​ധ​ര്‍മ​ശാ​സ്ത ക്ഷേ​ത്രം, സി​വി​ല്‍ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍, ബോ​യ്‌​സ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള​ള​വ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള​ട​ക്കം നൂ​റ് ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ കാ​ല്‍ന​ട​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ്ര​ശ്‌​ന​മാ​ണ്. ഇ​രു​ച​ക്ര യാ​ത്രി​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ടു​ക​യും പ​ല​ര്‍ക്കും ജീ​വ​ഹാ​നി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്ഥി​ര​മാ​യി പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഇ​വി​ട​ത്തെ കൊ​ടും​വ​ള​വ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ധാ​ര​ണ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​പ​രി​ചി​ത​ര്‍ക്ക് നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് വീ​തി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:lorryperumbavurelectricity poleElectricity Distribution
