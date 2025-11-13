Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 1:29 PM IST

    വാഴക്കുളം പഞ്ചായത്തില്‍ കോണിയും കൈപ്പത്തിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍

    വാഴക്കുളം പഞ്ചായത്തില്‍ കോണിയും കൈപ്പത്തിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍
    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ വാ​ഴ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ മുസ്​ലിം ലീ​ഗും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും നേ​ര്‍ക്കു​നേ​ര്‍ ഏ​റ്റു​​മു​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക്. സീ​റ്റു ച​ര്‍ച്ച പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും ഘ​ട​ക​ക്ഷി​യാ​യ ലീ​ഗും മു​ന്ന​ണി സം​വി​ധാ​നം വി​ട്ട് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വാ​ഴ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന് സൗ​ത്ത്, നോ​ര്‍ത്ത് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. സൗ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലാ​ണ് ലീ​ഗു​മാ​യി സീ​റ്റ് ത​ര്‍ക്കം.

    ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കാ​ന്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​തൃ​ത്വം ത​യ്യാ​റാ​ക​ത്ത​താ​ണ് ലീ​ഗി​നെ ചൊ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത നോ​ര്‍ത്ത് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ 10ംവാ​ര്‍ഡ് കൊ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തും നീ​ര​സ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ 24 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ 15ലും ​മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ന്‍ ലീ​ഗ് നേ​തൃ​ത്വം ത​യ്യാ​റെ​ടു​ത്തു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​ള്‍പ്പ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ലീ​ഗ് നേ​തൃ​ത്വം നീ​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ചി​ല സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ള്‍ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 20 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ നി​ല​വി​ല്‍ 24 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​യി. ആ​ദ്യം മു​ത​ല്‍ ലീ​ഗ് മൂ​ന്ന് സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ചെ​വി​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ 25 ശ​ത​മാ​നം വേ​ണ​മെ​ന്ന ഡി​മാ​ന്റ് ലീ​ഗ് നേ​തൃ​ത്വം മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ച്ചു. ഇ​തു പ്ര​കാ​രം ആ​റ് സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ലീ​ഗി​ന് ല​ഭി​ക്ക​ണം.

    ലീ​ഗ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മു​ന്നൊ​രു​ക്ക ക്യാ​മ്പി​ല്‍ ഈ ​ആ​വ​ശ്യം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ച്ച​തോ​ടെ നേ​തൃ​ത്വം അ​ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം പ​ഴ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ര​ണ്ടും ര​ണ്ട് വ​ഴി​ക്കെ​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ ഒ​രു യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച​തും പ്ര​ശ്‌​നം വ​ഷ​ളാ​ക്കി. ലീ​ഗ് നേ​തൃ​ത്വം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പ്ര​ശ്‌​നം ധ​രി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:Local Body ElectionElection NewsVazhakulam Panchayat
    News Summary - local body election in vazhakkulam
