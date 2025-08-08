Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 9:31 AM IST

    യു.പി.ഐ വഴി പണം തട്ടുന്ന സംഘങ്ങള്‍ വിലസുന്നു

    • നിരവധിപേര്‍ക്ക്​ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു
    • സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളെ കബളിപ്പിച്ചാണ്​ ത​ട്ടി​പ്പുകൾ
    യു.പി.ഐ വഴി പണം തട്ടുന്ന സംഘങ്ങള്‍ വിലസുന്നു
    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും എ.​ടി.​എ​മ്മു​ക​ളും ബാ​ങ്ക് പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഗൂ​ഗി​ള്‍ പേ, ​ഫോ​ൺ പേ ​തു​ട​ങ്ങി​യ യു.​പി.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി പ​ണം ത​ട്ടു​ന്ന സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​സു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം.എ.​ടി.​എം കൗ​ണ്ട​റു​ക​ള്‍ക്കും ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ലും ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ര്‍ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രെ​യും അ​ഭ്യ​സ്ത​വി​ദ്യ​രെ​യു​മാ​ണ് ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് പ​ണം ക​വ​രു​ന്ന​ത്. യു​വാ​ക്ക​ളാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    ബാ​ങ്കി​ലും സി.​ഡി.​എം വ​ഴി​യും പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ര്‍ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യി പ​ണ​മാ​യി ഒ​രു തു​ക ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​യും. അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് യു.​പി.​ഐ വ​ഴി തു​ക ന​ല്‍കാ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ക്കും. പ​ണം കി​ട്ടി​യാ​ൽ ന​ൽ​കി​യ ആ​ള്‍ക്ക് തു​ക​യു​ടെ വി​വ​രം മാ​ത്രം യു.​പി.​ഐ വ​ഴി റി​ക്വ​സ്റ്റ് മെ​സേ​ജ് ന​ല്‍കി ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​ന്‍ സ്ഥ​ലം വി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ക്കൗ​ണ്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ണം വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം നി​ര​വ​ധി സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 500 മു​ത​ൽ 2000 രൂ​പ വ​രെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ണ്ട്. മ​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ണം ബാ​ങ്കി​ൽ അ​ട​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ വീ​ട്ട​മ്മ​യും ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ധി​ക​വും ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് പി.​പി റോ​ഡി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡ് പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണം അ​യ​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. മാ​ന്യ​മാ​യി വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ച്​ എ​ത്തു​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യെ യു​വാ​ക്ക​ളെ​പ്പ​റ്റി ആ​ർ​ക്കും സം​ശ​യം തോ​ന്നി​ല്ല​ത്രേ. ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രെ ക​​ണ്ടെ​ത്തി പി​ടി​കൂ​ടി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളി​ല്‍ പ​തി​യാ​തെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ചി​ല​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും നീ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Gangs that extort money through UPI are on the rise
