Madhyamam
    Perumbavoor
    Posted On
    8 March 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 11:18 AM IST

    ‘മാ​ധ്യ​മം’ ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​റി​ലേ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് ന​ല്‍കി

    ‘മാ​ധ്യ​മം’ ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​റി​ലേ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് ന​ല്‍കി
    'മാ​ധ്യ​മം' ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​ഞ്ഞാ​ശ്ശേ​രി അ​ല്‍ മ​ദ്​​റ​ത്തു​ല്‍ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച

    തു​ക ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി ടി.​എം. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​തൃ​ക​യാ​യി പോ​ഞ്ഞാ​ശ്ശേ​രി അ​ല്‍മ​ദ്​​റ​സ​ത്തു​ല്‍ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ‘മാ​ധ്യ​മം’ ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച തു​ക മ​ദ്​​റ​സ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ അ​റ​ഫ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ള്‍ ട്ര​സ്റ്റ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കെ.​ബി. അ​ബ്ദു​ല്‍ഖാ​ദ​ര്‍, മെം​ബ​ര്‍ എ.​ആ​ര്‍.​ബി. ത​ങ്ങ​ള്‍, പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍, ഖ​ദീ​ജ ടീ​ച്ച​ര്‍, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ഫാ​ത്തി​മ സാ​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ല്‍, നൈ​റ പ​ർ​വി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രി​ല്‍നി​ന്ന് മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി ടി.​എം. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​ക ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മാ​ധ്യ​മം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഹം​സ​ക്കു​ട്ടി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫ​ണ്ട് സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

