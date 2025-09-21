Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Sept 2025 12:25 PM IST
    date_range 21 Sept 2025 12:25 PM IST

    ഏമ്പക്കോട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്

    40 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾക്ക്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും
    ഏമ്പക്കോട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്
    ഏ​മ്പ​ക്കോ​ട് കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി നി​ര്‍മി​ച്ച മോ​ട്ടോ​ര്‍ഷെ​ഡി​ന് സ​മീ​പം ജി​ല്ല​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് മൂ​ത്തേ​ട​ന്‍

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ജി​ല്ല​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് മൂ​ത്തേ​ട​ന്റെ വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ലെ 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച ഏ​മ്പ​ക്കോ​ട് കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്ന കൂ​വ​പ്പ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​റാം വാ​ര്‍ഡ് ഇ​ല​വും​തു​രു​ത്ത്, പ​ന​ങ്കു​രു​ത്തോ​ട്ടം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ 40 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പെ​രി​യാ​റി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​നാ​ട് അ​ഭ​യാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പൈ​പ്പ് വെ​ള​ള​മാ​ണ് ആ​ശ്ര​യം. ഇ​തി​ല്‍ മി​ക്ക​വാ​റും സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വെ​ള​ളം കി​ട്ടാ​റി​ല്ല. വേ​ന​ക്കാ​ല​മാ​കു​മ്പോ​ള്‍ മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് ടാ​ങ്ക​റു​ക​ളി​ല്‍ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ആ​ശ​യം രൂ​പം കൊ​ണ്ട​ത്. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം സി​നി എ​ല്‍ദോ​യു​ടെ കു​ടും​ബം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ട്ടു ന​ല്‍കി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് കി​ണ​റും, ലി​ജു ചി​റ​യ​ത്ത് എ​ന്ന വ്യ​ക്തി ന​ല്‍കി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് 10,000 ലി​റ്റ​ര്‍ സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​ള​ള ടാ​ങ്കും നി​ര്‍മി​ച്ചു.

    ഇ​പ്പോ​ള്‍ 40 വീ​ടു​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് ക​ന​ക്ഷ​ന്‍ കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള​ള​തെ​ങ്കി​ലും 100 വീ​ടു​ക​ള്‍ക്ക് വ​രെ കു​ടി​വെ​ള്ളം കൊ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള​ള​തെ​ന്ന് ജി​ല്ല​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് മൂ​ത്തേ​ട​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ന്‍ എം.​പി നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. എ​ല്‍ദോ​സ് കു​ന്ന​പ്പി​ള്ളി എം.​എ​ല്‍.​എ മു​ഖ്യാ​തി​യാ​യി​രി​ക്കും.

