Madhyamam
    Perumbavoor
    Posted On
    5 Jan 2026 12:24 AM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 12:25 PM IST

    അറ്റകുറ്റപ്പണിയെച്ചൊല്ലി തർക്കം റോഡ്​ നന്നാക്കുന്നില്ല

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്ക് വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ തു​ക പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗം തി​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു
    അറ്റകുറ്റപ്പണിയെച്ചൊല്ലി തർക്കം റോഡ്​ നന്നാക്കുന്നില്ല
    ത​ക​ര്‍ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ കോ​ര്‍ട്ട് റോ​ഡ്

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ത​ക​ര്‍ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന കോ​ര്‍ട്ട് റോ​ഡ് ന​ന്നാ​ക്കാ​ത്ത​തി​നു കാ​ര​ണം അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ പി​ടി​പ്പു​കേ​ടും കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യു​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​രു​ന്നു. പൈ​പ്പി​ടു​ന്ന​തി​ന് കു​ഴി​യെ​ടു​ത്ത​ഭാ​ഗം കു​ണ്ടും​കു​ഴി​ക​ളു​മാ​യി​ട്ട് ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ആ​ര് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് റോ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​വും ജ​ല​അ​തോ​റി​റ്റി​യും. വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ര്‍ക്കം നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ ഇ​ട​പെ​ടാ​ന്‍ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​ത് പി​ടി​പ്പു​കേ​ടാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്.

    ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലെ ജ​ല്‍ജീ​വ​ന്‍, അ​മൃ​ത് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം​ചെ​ന്ന പൈ​പ്പു​ക​ള്‍ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റോ​ഡി​ന്റെ ഒ​രു​വ​ശം പൊ​ളി​ച്ച​ത് വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ്. ‘പൊ​ളി​ച്ച​ത് നി​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ന​ന്നാ​ക്കി​ക്കോ​ളു’ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗം.

    ‘ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് റോ​ഡ് ന​ന്നാ​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​യ​ല്ല’ എ​ന്ന സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്ക് തു​ക ന​ല്‍കി​യ​ത് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗം തി​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. ഇ​വ​ര്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശീ​ത​സ​മ​രം തു​ട​രു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്.

    മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് റോ​ഡി​ല്‍ വെ​ള​ള​ക്കെ​ട്ടും ച​ളി​യു​മാ​യി യാ​ത്ര ദു​രി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ള്‍ കാ​ന മൂ​ടി. റോ​ഡി​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗം ടാ​ര്‍ ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ല്‍, വ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ഴ​യ​പ​ടി​യി​ലാ​ണ്. മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് ചെ​യ്ത ടാ​ര്‍ ഇ​ള​കി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട കു​ഴി​ക​ള്‍ അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. 100 ദി​വ​സം പോ​ലും തി​ക​യും​മു​മ്പ് ടാ​ര്‍ ഇ​ള​കി​യ​ത്​ പോ​ലും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​നോ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നോ ആ​രു​മി​ല്ല.

    കോ​ര്‍ട്ട് റോ​ഡ് പ്ര​ധാ​ന വ​ണ്‍വേ

    ടൗ​ണി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ​ണ്‍വേ​യാ​ണ് കോ​ര്‍ട്ട് റോ​ഡ്. കാ​ല​ടി, അ​ങ്ക​മാ​ലി, കോ​ത​മം​ഗ​ലം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​സു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ പോ​കു​ന്ന റോ​ഡാ​ണി​ത്. കോ​ട​തി, ജ​ല​അ​തോ​റി​റ്റി കാ​ര്യാ​ല​യം, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ കാ​ര്യാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മു​ന്നി​ലാ​ണ് റോ​ഡ്. ഇ​ട​ത​ട​വി​ല്ലാ​തെ പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യി​ലും നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ല്‍ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന, ര​ണ്ടു​നി​ര​യാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പോ​കാ​ന്‍ വീ​തി​യു​ള​ള റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഒ​രു​വ​രി​പോ​ലും സു​ഗ​മ​മാ​യി പോ​കാ​നാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    ഫാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലെ ഗ​ര്‍ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് എ.​എം റോ​ഡി​ലേ​ക്കും എം.​സി റോ​ഡി​ലേ​ക്കും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. എം.​എ​ല്‍.​എ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് റോ​ഡ് സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

