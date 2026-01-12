Begin typing your search above and press return to search.
    ട്രാവന്‍കൂര്‍ റയോണ്‍സ് കമ്പനി വളപ്പിലെ മണ്ണും മരങ്ങളും കടത്തുന്നതായി പരാതി

    മഴക്കാല​ത്ത് വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ വെ​ള്ളം ക​യ​റാ​ന്‍ ഇ​ട​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക
    ട്രാവന്‍കൂര്‍ റയോണ്‍സ് കമ്പനി വളപ്പിലെ മണ്ണും മരങ്ങളും കടത്തുന്നതായി പരാതി
    ട്രാ​വ​ന്‍കൂ​ര്‍ റ​യോ​ണ്‍സ് ക​മ്പ​നി വ​ള​പ്പി​ല്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന തേ​ക്ക് മ​ര​ങ്ങ​ള്‍

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ട്രാ​വ​ന്‍കൂ​ര്‍ റ​യോ​ണ്‍സ് ക​മ്പ​നി വ​ള​പ്പി​ലെ കോ​ടി​ക​ള്‍ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന തേ​ക്ക് ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ മ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ണ്ണും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു. കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ന്റെ തെ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത് 32 ഏ​ക്ക​റോ​ളം ഭൂ​മി ക​ര്‍ണാ​ട​ക ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​മ്പ​നി​ക്ക് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത​തി​ന് പു​റ​മെ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ ഭാ​ഗം കാ​ടു​ക​യ​റി. ഇ​വി​ടെ വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര​വ​ധി​യു​ണ്ട്. സ്ഥ​ലം നി​ര​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ പാ​ഴ്മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​ലും മ​ണ്ണ് നീ​ക്കു​ന്ന​തും ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ള​പ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി തേ​ക്ക് മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ​ങ്ങി നി​ലം​പൊ​ത്തി കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം രാ​ത്രി​യു​ടെ മ​റ​വി​ല്‍ ക​ട​ത്തി​കൊ​ണ്ടു പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    ഇ​വി​ടെ പു​തി​യ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ത​ട​സ​മാ​യ മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം വെ​ട്ടി​മാ​റ്റാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​തി​ന്റെ മ​റ​വി​ല്‍ ഉ​ണ​ങ്ങി​യ വ​ന്‍ തേ​ക്കു​മ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ണ്ണും യാ​തൊ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​തെ ക​ട​ത്തി​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ല്‍ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ഇ​രു​മ്പ് ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യും കെ​ട്ടി​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം വ​സ്തു​വ​ക​ക​ള്‍ ലേ​ലം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ട്ടി മാ​റ്റാ​നോ മ​ണ്ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നൊ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ല. സൗ​ത്ത് വ​ല്ലം-​റ​യോ​ണ്‍പു​രം റോ​ഡി​ല്‍ ആ​യ​ത്ത​റ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​യു​ന്ന ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രു​ന്ന പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ന്റെ ഗേ​റ്റ് തു​റ​ന്നാ​ണ് മ​ണ്ണും മ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം. പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും മ​തി​ല്‍ പൊ​ളി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​മ്പ​നി വ​ള​പ്പി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് പെ​രി​യാ​ര്‍ ന​ദി ഒ​ഴു​കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഇ​വി​ട​ത്തെ മ​ണ്ണ് നീ​ക്കി​യാ​ല്‍ വ​ര്‍ഷ​കാ​ല​ത്ത് വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ വെ​ള്ളം ക​യ​റാ​ന്‍ ഇ​ട​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക. ഏ​ക്ക​ര്‍ ക​ണ​ക്കി​നു​ള്ള ഭൂ​മി​ക്ക​ടി​യി​ല്‍ മ​ണ​ല്‍ ശേ​ഖ​ര​മു​ണ്ട്.

    തേ​ക്ക് മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ട് വെ​ട്ടി നീ​ക്കി വി​ളി​പ്പാ​ട​ക​ലെ​യു​ള്ള മു​ടി​ക്ക​ല്‍ ഫോ​റ​സ്റ്റ് കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പാ​ഴ്മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ലേ​ലം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സി.​സി ടി.​വി ക്യാ​മ​റ​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ എം.​ബി. ഹം​സ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര സെ​ല്ലി​ല്‍ നി​വേ​ദ​നം ന​ല്‍കി.

    News Summary - Complaint alleging that soil and trees from the Travancore Rayons Company premises are being smuggled
