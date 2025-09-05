Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightPerumbavoorchevron_rightഹെറോയിനുമായി ബംഗാള്‍...
    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 3:16 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 3:16 PM IST

    ഹെറോയിനുമായി ബംഗാള്‍ സ്വദേശി പിടിയില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ഹെറോയിനുമായി ബംഗാള്‍ സ്വദേശി പിടിയില്‍
    cancel
    camera_alt

    പി​യാ​റു​ള്‍ ഷേ​ക്ക്

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ഓ​ണം സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഡ്രൈ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ക്‌​സൈ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ഹെ​റോ​യി​നു​മാ​യി അ​ന്ത​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ബം​ഗാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി പി​യാ​റു​ള്‍ ഷേ​ക്കാ​ണ് (36) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    2.061 ഗ്രാം ​ഹെ​റോ​യി​ന്‍ ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. എ​ക്‌​സൈ​സ് സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ എ​സ്. ബി​നു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ അ​സി. എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ എ​ന്‍.​കെ. മ​ണി, പ്രി​വ​ന്‍റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ സി.​എം. ന​വാ​സ്, സു​ധീ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി​വി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ എം.​ആ​ര്‍. രാ​ജേ​ഷ്, ബെ​ന്നി പീ​റ്റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drugsexcisebengal nativearrestedExcise preventive officerperumbavoor news
    News Summary - Bengal native arrested with heroin
    Similar News
    Next Story
    X