Madhyamam
    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:39 AM IST

    ഒമ്പത് കിലോ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ

    അ​രു​ണ കാ​ത്തു​ന്‍

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​ന്ത​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ സ്ത്രീ ​പി​ടി​യി​ൽ. വെ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി അ​രു​ണ കാ​ത്തു​നാ​ണ് (36) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​മ്പ​ത് കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ചെ​റു​വേ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മു​റി​യി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നു​ള്ള പ​ഴ​യ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്കു​ക​ള്‍ വേ​ര്‍തി​രി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ് അ​രു​ണ കാ​ത്തു​ന്‍. നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

