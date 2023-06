അമ്പലച്ചിറയും തണല്‍ മരങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയുടെ ‘കൈയൊപ്പ്’

cancel By യു.​യു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ഞ്ഞ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ശ്രീ​ധ​ര്‍മ ശാ​സ്ത ക്ഷേ​ത്ര​ക്കു​ള​വും പ​രി​സ​ര​വും പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ ക​ല​വ​റ​യാ​ണ്. അ​മ്പ​ല​ച്ചി​റ എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രേ​ക്ക​റി​ന് മു​ക​ളി​ല്‍ പ​ര​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന കു​ള​വും ചു​റ്റു​മു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ളും ശു​ദ്ധ​വാ​യു​വി​ന്‍റെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​ണ്. കാ​ഞ്ഞി​രം, നെ​ല്ലി, അ​ത്തി, ഞാ​വ​ല്‍, ക​രി​ങ്ങാ​ലി, ക​രി​മ​രം, മു​ള, പേ​രാ​ല്‍, ഇ​ത്തി, അ​മ്പ​ഴം, കൂ​വ​ളം, നീ​ര്‍മ​രു​ത്, ഇ​ല​ഞ്ഞി, മാ​വ്, പ്ലാ​വ് തു​ട​ങ്ങി 27 ജ​ന്മ​ന​ക്ഷ​ത്ര വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​ണ് വ​ള​പ്പ്. കൂ​ടാ​തെ ചു​റ്റും ത​ണ​ല്‍ മ​ര​ങ്ങ​ളും വ​ള​ര്‍ന്നു നി​ല്‍ക്കു​ന്നു. തെ​ളി​ഞ്ഞ് മാ​ലി​ന്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത കു​ള​ത്തി​ലെ വെ​ള്ളം സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കി​ണ​റു​ക​ളി​ലെ ഉ​റ​വ​യാ​ണ്. ക്ഷേ​ത്ര പ​രി​പാ​ല​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​മീ​പ​ത്തെ റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​വ​രും ഇ​വി​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. Show Full Article

Ambalachira and shade trees are the 'signature' of the environment.