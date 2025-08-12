Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 12:20 PM IST

    30 ലക്ഷത്തിന്‍റെ മയക്കുമരുന്ന് കേസ്; ഒരാള്‍ കൂടി പിടിയില്‍

    30 ലക്ഷത്തിന്‍റെ മയക്കുമരുന്ന് കേസ്; ഒരാള്‍ കൂടി പിടിയില്‍
    അ​ബ്ദു റൗ​ഫ്

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ കൂ​ടി പി​ടി​യി​ലാ​യി. അ​സം നൗ​ഗാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു റൗ​ഫി​നെ​യാ​ണ് (35) പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ എ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വ​ഷ​ണ സം​ഘം പോ​ഞ്ഞാ​ശേ​രി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പോ​ഞ്ഞാ​ശേ​രി​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് 150 ഗ്രാം ​ഹെ​റോ​യി​നു​മാ​യി ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ല്‍ ഹി​ബ്ജു​ന്‍ ന​ഹാ​ര്‍ എ​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ ഭ​ര്‍ത്താ​വാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ അ​ബ്ദു റൗ​ഫ്. നാ​ഗാ​ലാ​ന്‍ഡി​ല്‍ നി​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ട്രെ​യി​നി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് അ​ബ്ദു റൗ​ഫി​നെ ഏ​ല്‍പ്പി​ക്കും. അ​ബ്ദു റൗ​ഫാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തി​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​യാ​ളെ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ര്‍ച്ചി​ല്‍ 30ഗ്രാം ​ഹെ​റോ​യി​നു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്ന​ര മാ​സം ജ​യി​ലി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ജാ​മ്യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ഇ​യാ​ള്‍ വീ​ണ്ടും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:asamperumbavurErnakulam NewsDrug CaseOne more arrested
    News Summary - 30 lakh drug case; One more arrested
