Madhyamam
    Perumbavoor
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 2:02 PM IST

    105 ഒരു പ്രായമല്ല; ഇതാ, നമ്മുടെ ‘ഡിജിറ്റല്‍’ മൗലവി

    ഡിജി കേരളം പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പഠിതാവാണ് അശമന്നൂരിലെ അബ്ദുല്ല മൗലവി
    മൊ​ബൈ​ലി​ല്‍ വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ നോ​ക്കു​ന്ന അ​ബ്ദു​ല്ല മൗ​ല​വി

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ‘ഓ, ​പ്രാ​യ​മാ​യി ഇ​നി​യി​പ്പോ സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫോ​ണും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റും ഒ​ക്കെ എ​ന്തി​നാ’ എ​ന്നു ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടൊ​ന്നു നോ​ക്കൂ... 105ാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സാ​ക്ഷ​ര​ത കൈ​വ​രി​ച്ച ഒ​രു ‘ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര’​നി​താ ഇ​വി​ടെ ഫോ​ണി​ല്‍ തോ​ണ്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ അ​ശ​മ​ന്നൂ​ര്‍ മ​ട​ത്തി​കു​ടി അ​ബ്ദു​ല്ല മൗ​ല​വി​യാ​ണ് ഡി​ജി കേ​ര​ളം പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കൂ​ടി​യ പ​ഠി​താ​വാ​യി നാ​ടി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ​ത്.

    ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണാ​ന്‍ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് എ​ത്തും. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സാ​ക്ഷ​ര​ത​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. ബാ​ഖ​വി ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര​വ​ധി ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദു​ക​ളി​ല്‍ ഖ​തീ​ബും മു​ര​ദി​സു​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ക​നും കാ​യം​കു​ളം നെ​ല്ല്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ ഫൈ​സ​ലി​ന്റെ മ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ക്കി​റ​ലി​യും ഐ​ഷ ന​സീ​ഫ​യും പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തോ​ടെ പ​ഠ​നം കെ​ങ്കേ​മ​മാ​യി. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​ള​ന്റി​യ​റാ​യ സി.​ആ​ര്‍. ജ​യ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ശീ​ല​ക.

    യൂ ​ട്യൂ​ബും വാ​ട്സ്​​ആ​പ്പും ഫേ​സ്​​ബു​ക്കും ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല ബാ​ഖ​വി​ക്ക് ഈ​സി​യാ​ണ്. അ​റ​ബി മു​ഖ്യ​മാ​യും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഉ​ർ​ദു ഭാ​ഷ​ക​ള്‍ അ​നാ​യാ​സ​മാ​യും ഹി​ന്ദി തെ​റ്റി​ല്ലാ​തെ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. ഈ ​ലോ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​റി​വു​ക​ള്‍ നേ​ടാ​ന്‍ ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ് മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ല്‍, ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ദോ​ഷ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​റ്റ് മ​ക്ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​റ​ലി, സൈ​ന​ബ, അ​മീ​നു​ല്ല മൗ​ല​വി, അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​യ്യ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ബാ​പ്പ​ക്കു​ണ്ട്. സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സാ​ക്ഷ​ര​ത​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ല്ല മൗ​ല​വി​യെ ഐ ​ഫോ​ണി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത് മ​ക്ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ബ്ദു​ല്ല മൗ​ല​വി​യെ കാ​ണാ​നും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന് ​തി​രു​വ​നന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്പൂ​ര്‍ണ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സാ​ക്ഷ​ര​ത പ്ര​ഖ്യ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കാ​നു​മാ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യെ​ത്തു​ക.

    TAGS:computersmartphonedigital keraladigitaldigital literacyminister M.B. Rajeshperumbavoor news
    News Summary - 105 is not an age; Here is our 'digital' moulavi
