    പഠനത്തിന്‍റെ പുതുവഴികൾ തീർത്ത്​ പുറ്റുമാനൂർ ഗവ. യു.പി സ്കൂൾ

    പഠനത്തിന്‍റെ പുതുവഴികൾ തീർത്ത്​ പുറ്റുമാനൂർ ഗവ. യു.പി സ്കൂൾ
    പു​റ്റു​മാ​നൂ​ർ ഗ​വ. യു.​പി സ്കൂ​ൾ

    പ​ള്ളി​ക്ക​ര: 109 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച ക​രി​മു​ക​ൾ പു​റ്റു​മാ​നൂ​ർ ഗ​വ. യു.​പി സ്കൂ​ൾ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രൗ​ഢി​യോ​ടെ യാ​ത്ര തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പു​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ദൂ​രെ പോ​യി പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് 1918ൽ ​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളാ​യാ​ണ്​ തു​ട​ക്കം. അ​ന്ന​ത്തെ മ​ന കു​ടും​ബം ഒ​ന്നേ​മു​ക്കാ​ൽ ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം ഇ​തി​നാ​യി വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു. 1965നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ യു.​പി സ്കൂ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത്​ ഒ​രേ​സ​മ​യം 700 കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​രെ ഇ​വി​ടെ പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്നു. ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട പ്ര​താ​പം നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ്കൂ​ൾ.

    കോ​വി​ഡി​നു​മു​മ്പ് 80 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് 185ല​ധി​കം പേ​രു​ണ്ട്. എ​ഴു​താ​നും വാ​യി​ക്കാ​നും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി എ​ല്ലാ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ ‘അ​ക്ഷ​ര ​മ​ഹോ​ത്സ​വം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി മി​ക​വി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഇ​ത് ജ​ന​കീ​യ​മാ​യ​തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ലെ 84 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ന​ൽ​കു​ക​യും ടൈം​ടേ​ബി​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്​ സ്കൂ​ളി​ന് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി. ചി​ട്ട​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം 60ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പു​തു​താ​യി എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി. മി​ക​വ്, കൈ​ത്താ​ങ്ങ്, എ​ന്‍റെ മ​ല​യാ​ളം, ലി​റ്റി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, പ്ര​ഭാ​ത സ​ർ​ഗ​മേ​ള പു​സ്ത​ക​വ​ണ്ടി, പ​ത്ര​ക്വി​സ്, നാ​ട്ടി​ലെ വാ​ർ​ത്ത തു​ട​ങ്ങി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മി​ക​വ്​ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വാ​യ​ന പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ണ്ടോ​ളം നീ​ണ്ട വാ​യ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യും വി​ജ​യം​ക​ണ്ടു. സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കു​ക​യും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​വ ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക് ലൈ​വി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഓ​രോ ദി​വ​സ​ത്തെ​യും പ​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം ത​യാ​റാ​ക്കി​ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ക​യും എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ ദി​ശ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കും. ഇ​ത് പി​ന്നീ​ട് പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ശ്രീ, തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, റ​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ വാ​യ​ന​ശാ​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​വാ​ർ​ത്ത. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​റി​വു​ക​ളും വി​വി​ധ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ജ്ഞാ​ന​വും വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്​ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി ല​ഭി​ക്കും. ഇ​ത് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രെ​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ലൈ​ബ്ര​റി​യും സ്കൂ​ളി​ലു​ണ്ട്.

    വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ സ​സ്യേ​ത​ര ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. മാ​തൃ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ പോ​ഷ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് അ​മ്മ​ക്ക​റി​യും ന​ൽ​കും. ജെ.​സി.​ഐ ഫ്രൂ​ട്​​സ്​ പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി മാ​സ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​കി​ലോ വീ​തം പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കി​റ്റും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ‘പൊ​തു​ന​ന്മ’ ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പി.​ടി.​എ​യു​ടെ​യും സ്കൂ​ൾ വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ഭൗ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി. ജി​ല്ല​യി​ൽ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ലാ​ബു​ള്ള എ​ക യു.​പി സ്കൂ​ൾ ഇ​താ​ണ്. അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളും ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഡേ ​ന​ട​ത്ത​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ഭൗ​തി​ക​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ർ​ധി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ സ്കൂ​ളി​ന് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​നാ ധ്യാ​പി​ക കെ.​എ​സ്. മേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ നാ​ടി​ന്‍റെ പൊ​തു ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ത്​ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക പ​റ​ഞ്ഞു.

