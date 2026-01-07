Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 12:41 PM IST

    പെരിയാർവാലി കനാലിന്‍റെ സംരക്ഷണഭിത്തി നന്നാക്കിയില്ല; കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം

    പിണർമുണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം എത്തിയില്ല
    പെരിയാർവാലി കനാലിന്‍റെ സംരക്ഷണഭിത്തി നന്നാക്കിയില്ല; കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം
    പാ​ട​ത്തി​ക്ക​ര ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​രുവ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ പെ​രി​യാ​ർവാ​ലി ക​നാ​ലി​ന്‍റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി

    പ​ള്ളി​ക്ക​ര: പാ​ട​ത്തി​ക്ക​ര പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി ക​നാ​ലി​ന്‍റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി ത​ക​ർ​ന്ന് സ്ലാ​ബും മ​ണ്ണും ഇ​ടി​ഞ്ഞ് ക​നാ​ലി​ൽ വെ​ള്ള​മൊ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ട് ഒ​രു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യാ​കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ പി​ണ​ർ​മു​ണ്ട മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 18, 19 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഈ ​ക​നാ​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി ക​നാ​ലി​ൽ വെ​ള്ളം തു​റ​ന്ന് വി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ക​നാ​ലി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ക​നാ​ൽ ഭി​ത്തി ത​ക​ർ​ന്ന് വീ​ണ​ത്. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ന്ന് മു​ത​ൽ സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി നി​ർ​മ്മി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് വ​രെ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:Ernakulam Newsdrinking water shortageprotective wallPeriyar Valley Canal
    News Summary - Periyar Valley Canal's protective wall not repaired; drinking water shortage acute
