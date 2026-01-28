Begin typing your search above and press return to search.
    Pallikkara
    date_range 28 Jan 2026 12:11 PM IST
    date_range 28 Jan 2026 12:11 PM IST

    പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശി​ലും പ​ള്ളി​ക്ക​ര​യി​ലും തീ​പി​ടി​ത്തം

    പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശി​ലും പ​ള്ളി​ക്ക​ര​യി​ലും തീ​പി​ടി​ത്തം
    പ​ട്ടി​മ​റ്റം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ നി​ല​യം ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ള്ളി​ക്ക​ര ചി​റ്റ നാ​ട് കോ​യി​ക്ക​ര വ​ട​ക്ക​ൻ പാ​ട​ത്ത് തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ണ​ക്കു​ന്നു

    പ​ള്ളി​ക്ക​ര: പു​ത്ത​ൻ കു​രി​ശി​ലും പ​ള്ളി​ക്ക​ര​യി​ലും തീ ​പി​ടി​ത്തം. പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം അ​ക്കേ​ഷ്യ മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ടി​ക്കാ​ടി​നും പു​ല്ലി​നു​മാ​ണ് തീ ​പി​ടി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ​ള്ളി​ക്ക​ര ചി​റ്റ​നാ​ട് കോ​യി​ക്ക​ര വ​ട​ക്ക​ൻ പാ​ട​ത്തും തീ​പി​ടി​ച്ചു തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ട​ത്തെ ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പു​ല്ലി​ന് തീ ​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ത്തും പ​ട്ടി​മ​റ്റം അ​ഗ്നി ര​ക്ഷാ​നി​ല​യം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ൻ.​എ​ച്ച്. അ​സൈ​നാ​ർ, ഗ്രേ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ ജോ​ബി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, വി.​ജി. വി​ജി​ത്ത്കു​മാ​ർ, ആ​ർ. ര​തീ​ഷ്, വി.​പി. ഗ​ഫൂ​ർ, എ.​എം. സ​നൂ​പ്, കെ.​എം. ബി​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് തീ ​അ​ണ​ച്ചു.

