cancel camera_alt വിൽപനക്ക്​ വെച്ച ആ​ഞ്ഞി​ലി​ച്ച​ക്ക By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പ​ള്ളി​ക്ക​ര (എറണാകുളം): ഒരിടവേളക്കു ശേഷം ആ​ഞ്ഞി​ലി​ച്ച​ക്ക മ​ല​യാ​ളിയുടെ തീ​ന്‍ മേ​ശ​യിൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ന്നു. നാ​ട​നും വി​ദേ​ശി​യു​മാ​യ വി​വി​ധ പ​ഴ​ങ്ങ​ള്‍ വി​പ​ണി കീ​ഴ​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ നാ​വി​ല്‍ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് മ​ധു​ര​ത്തി​ന്റെ തേ​ന്‍ക​നി ഒ​രു​ക്കി​യ ആ​ഞ്ഞി​ലി​പ്പ​ഴ​ത്തെ പു​തു​ത​ല​മു​റ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​യാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വിലയിൽ ചക്കയേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്​ ആഞ്ഞിലിച്ചക്കയാണ്​. ഒ​രു​കി​ലോക്ക് 200 രൂ​പ​യാ​ണ് വില. ഒ​രെ​ണ്ണത്തിന്​ 50 രൂ​പ​വരും.

പ​ഴ വി​പ​ണി​യി​ല്‍ വ​ന്‍ ഡി​മാ​ന്റാ​യ​തോ​ടെ ആ​ഞ്ഞി​ലി​ച്ച​ക്ക അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ന്‍ പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ആ​ളെ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ച​ക്ക​ക്കും മാ​ങ്ങ​ക്കു​മൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ലെ​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​യും വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും സൂ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ആ​ഞ്ഞി​ലി​ച്ച​ക്ക​ക​ള്‍ വി​ല്പ​ന​ക്കെ​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞു. കാ​ക്ക കൊ​ത്തി താ​ഴെ​യി​ട്ടും ആ​ര്‍ക്കും വേ​ണ്ടാ​തെ വീ​ണും ചീ​ഞ്ഞു​പോ​യി​രു​ന്ന ആ​ഞ്ഞി​ലി​ച്ച​ക്ക ഇ​പ്പോ​ള്‍ എ​ന്തു​വി​ല​കൊ​ടു​ത്താ​യാ​ലും വാ​ങ്ങാ​ന്‍ ആ​ളു​ണ്ട്. കീ​ട​നാ​ശി​നി സാ​ന്നി​ധ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും പോ​ഷ​ക സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ആ​ഞ്ഞി​ലി​ച്ച​ക്ക സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ക​ഴി​ക്കാം. ന​ല്ല വ​ലു​പ്പ​വും മ​ധു​ര​വു​മു​ള്ള ആ​ഞ്ഞി​ലി​ച്ച​ക്ക​ക്ക്​ കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 200 രൂ​പ മു​ത​ല്‍ 250 വ​രെ​യാ​ണ്​ വി​ല. മ​ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ച​ക്ക പ​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കൂ​ലി​ച്ചെ​ല​വാ​ണ് വി​ല വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഔ​ഷ​ധ​മാ​യും ആ​ഞ്ഞി​ലി​ച്ച​ക്ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. മ​ഴ​ക്കാ​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും ആ​ഞ്ഞി​ലി​ച്ച​ക്ക​ക്കു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Anjilichakka is better than jackfruit; Price up to Rs. 250 per kg