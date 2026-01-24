Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightNedumbasserychevron_rightനെടുമ്പാശ്ശേരിയെ കാർഗോ...
    Nedumbassery
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 9:29 AM IST

    നെടുമ്പാശ്ശേരിയെ കാർഗോ ഹബ്ബാക്കാൻ പദ്ധതി

    text_fields
    bookmark_border
    വിമാനത്താവളവും റെയിൽവേയും ബന്ധപ്പെടുത്തി കാർഗോ നീക്കത്തിന് ശ്രമം
    kochi-international-airport
    cancel
    Listen to this Article

    നെടുമ്പാശ്ശേരി: കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തെ (സിയാൽ) കേരളത്തിന്റെ കാർഗോ ഹബ്ബായി മാറ്റുന്നതിനായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചതായി സിയാൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എ.ജി.എം പി.എസ്. ജയൻ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിവർഷം 35,000 കോടി രൂപയുടെ കാർഗോ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ 57 ശതമാനവും കൊച്ചി വിമാനത്താവളവും കൊച്ചി തുറമുഖവും വഴിയാണ്.

    സംസ്ഥാനത്തെ എയർ കാർഗോയിൽ 60 ശതമാനവും കൊച്ചി വിമാനത്താവളം വഴിയാണ്. കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കാർഗോയുടെ സിംഹഭാഗവും നെടുമ്പാശ്ശേരി വഴിയാണ്. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നതോടെ വിമാനത്താവളവും റെയിൽവേയും ബന്ധപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ കാർഗോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പദ്ധതി തയാറാക്കും.

    യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് ഏറെ നിബന്ധനകളുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് വിവരം നൽകാൻ പാക്ക് ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കും. ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്ക്, സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖല എന്നിവയും വിഭാവനം ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. തപാൽ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ചെറുകിട കർഷകരുടെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി തയാറാക്കും. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ നെടുമ്പാശ്ശേരിവഴി കൂടുതലായി കയറ്റുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മികച്ച രീതിയിൽ കാർഗോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളെ എല്ലാവർഷവും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും.

    വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സിയാൽ കാർഗോ ഹെഡ് സതീഷ് കുമാർ പൈ, ഫിക്കി കേരള ഹെഡ് സാവിയോ മാത്യു എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.

    കാർഗോ ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് 31ന് തുടങ്ങും

    നെടുമ്പാശ്ശേരി: കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള കമ്പനി ഫിക്കിയുമായി സഹകരിച്ച് അന്തർദേശീയ കാർഗോ ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും. സിയാൽ കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററിൽ ഈ മാസം 31, ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് തീയതികളിലായാണ് സമ്മിറ്റ്. ഒന്നിന് രാവിലെ 11.30ന് പ്ലീനറി സെഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അമ്പതോളം എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാളുകളുണ്ടാകും. എക്സിബിഷനിലേക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochi International Airportcargo hubErnakulam
    News Summary - Plans to turn Kochi International Airport into a cargo hub
    Similar News
    Next Story
    X