    2000 സർവിസ്​ തികച്ച്...
    Nedumbassery
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:31 AM IST

    2000 സർവിസ്​ തികച്ച് സിയാൽ ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനൽ

    2000 സർവിസ്​ തികച്ച് സിയാൽ ബിസിനസ് ജെറ്റ് ടെർമിനൽ
    നെ​ടു​മ്പാ​ശേ​രി: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ ചാ​ർ​ട്ട​ർ ഗേ​റ്റ് വേ ​എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തോ​ടെ സി​യാ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ബി​സി​ന​സ് ജെ​റ്റ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 2000 സ​ർ​വീ​സ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്വ​കാ​ര്യ ജെ​റ്റ് ടെ​ർ​മി​ന​ലാ​ണ്​ സി​യാ​ലി​ലേ​ത്. 2022-’23ൽ 242 ​ചാ​ർ​ട്ട​ർ സ​ർ​വി​സാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. 2023-’24ൽ 708 ​സ​ർ​വി​സും 2024-’25ൽ 714 ​പ്രൈ​വ​റ്റ് ജെ​റ്റ് ഓ​പ​റേ​ഷ​നും സി​യാ​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ന​ട​പ്പ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 344 സ​ർ​വി​സാ​ണ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 2022 ഡി​സം​ബ​ർ 10നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സി​യാ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ജെ​റ്റ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ല​ണ്ട​ൻ, മാ​ലി ദ്വീ​പ്, ഹോ​ങ്​​കോ​ങ്, മോ​ണ്ടി​നെ​ഗ്രോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മും​ബൈ, ഡ​ൽ​ഹി, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ചെ​ന്നൈ, പു​ണെ, തി​രു​പ്പ​തി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സ​ർ​വീ​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 2022 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഐ.​പി.​എ​ൽ ലേ​ലം, 2023 മാ​ർ​ച്ച് മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ വ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ജി-20 ​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, 2022 ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 2023 വ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കൊ​ച്ചി മു​സി​രി​സ് ബി​നാ​ലെ പോ​ലു​ള്ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സ​മ​കാ​ലി​ക ക​ലാ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സി​യാ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ജെ​റ്റ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ ജെ​റ്റു​ക​ൾ എ​ത്തി.

    2023 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി-20 ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു ഡ​സ​നോ​ളം ചാ​ർ​ട്ട​ർ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ചാ​ർ​ട്ടേ​ർ​ഡ്​ ബോ​യി​ങ് 737 വി​മാ​നം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 58 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി എ​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത്​ ക​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ടം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​വും സി​യാ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഥ​ക​ളി ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ഗോ​പി​യു​ടെ ന​വ​ര​സാ​വി​ഷ്കാ​ര പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും ബി​സി​ന​സ് ജെ​റ്റ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത്തെ ബി​നാ​ലെ പ​തി​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സി​യാ​ലി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ല​ത്ത്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വ്​ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    TAGS:Local NewsErnakulam Newsjet terminal
    News Summary - CIAL Business Jet Terminal completes 2000 services
