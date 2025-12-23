Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 11:47 AM IST

    പച്ചക്കറി വില മേലോട്ട്; ​ തക്കാളി വില 90 കടന്നു

    പച്ചക്കറി വില മേലോട്ട്; ​ തക്കാളി വില 90 കടന്നു
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ക്രി​സ്മ​സ്- പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ല ഉ​യ​രു​ന്നു. കോ​ഴി ഇ​റ​ച്ചി വി​ല​യും മു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ബ്രാ​ൻ​ഡ​ഡ് അ​രി​ക​ളു​ടെ വി​ല​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളി​ൽ ത​ക്കാ​ളി​ക്കാ​ണ് വി​ല​ക്കു​തി​പ്പ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ത​ക്കാ​ളി വി​ല പി​ന്നീ​ട് താ​ഴേ​ക്ക് വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മൊ​ത്ത വി​പ​ണി​യി​ൽ 75 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല്ല​റ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ത് 90 പി​ന്നി​ട്ടു.

    വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി വി​ല 160 ൽ ​എ​ത്തി. ചി​ല്ല​റ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ത് 180ൽ ​എ​ത്തി. സ​വാ​ള​ക്ക് 15 രൂ​പ വ​ർ​ധി​ച്ച് 35 രൂ​പ വ​രെ​യാ​യി. 40 രൂ​പ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​ള​ക് വി​ല 70ൽ ​എ​ത്തി. ഉ​ണ്ട​മു​ള​കി​ന്‍റെ മൊ​ത്ത വി​ല 76 രൂ​പ​യാ​ണ്. പ​യ​ർ വി​ല​യി​ലും വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ട്.

    മി​ക്ക പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്കും 10 രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ല​യി​ൽ​ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​കും. മു​രി​ങ്ങ​ക്ക​യു​ടെ മൊ​ത്ത വി​ല 180 രൂ​പ​യാ​ണ്. ചി​ല്ല​റ വി​ല 200ൽ ​എ​ത്തി. ബീ​ൻ​സ് -47, പാ​വ​യ്ക്ക -55, ചേ​ന -28, കാ​ര​റ്റ് -50, വെ​ണ്ട -56, കാ​ബേ​ജ് -40, ബീ​റ്റ്‌​റൂ​ട്ട് -35, കോ​വ​ക്ക -74, പ​ട​വ​ലം -48, വെ​ള്ള​രി -35, ചീ​ര -35, കൂ​ർ​ക്ക -65 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മൊ​ത്ത വി​പ​ണി​യി​ലെ വി​ല​നി​ല​വാ​രം. തേ​ങ്ങ വി​ല മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ 80 രൂ​പ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു.

    കോ​ഴി ഇ​റ​ച്ചി വി​ല ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം മു​ത​ലേ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. 150 രൂ​പ​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ത്തെ നി​ര​ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം അ​വ​സാ​നം വ​രെ 125 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. ​ക്രി​സ്മ​സ് ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 170 ൽ ​എ​ത്തു​മെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​ഴി വ​ര​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​വി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ്യ വി​പ​ണി​യി​ലും വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    TAGS:Kochivegetable priceprice hikeprice hiked
