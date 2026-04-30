Madhyamam
    Posted On
    date_range 30 April 2026 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 9:42 AM IST

    തെ​രു​വു​നാ​യ്​​ക്ക​ള്‍ക്ക് വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ: ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് തു​ട​ക്കം

    നി​ര​വ​ധി​പേ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച തെ​രു​വു​നാ​യക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു
    വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്നു 

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി​പേ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക് പേ​വി​ഷ ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ള്‍ക്ക് വാ​ക്സി​ന്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഗ​ര​സ​ഭ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    ഡോ​ഗ് ക്യാ​ച്ചേ​ഴ്സി​നെ എ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് ന​ഗ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലെ നാ​യ്ക്ക​ള്‍ക്ക് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ന്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക്യാ​മ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​ടാ​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൂ​ന്ന് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​തി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ടീം ​ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ​ത്തി വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. ആ​റ്​ നാ​യ്ക്ക​ള്‍ക്ക് വാ​ക്സി​ന്‍ ന​ല്‍കി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ മ​റ്റൊ​രു നാ​യ​ക്ക് കൂ​ടി പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നാ​യ് ആ​രെ​യും ക​ടി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന നാ​യെ ഇ​തു​വ​രെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള സം​ഘം, മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ടീം, ​വാ​ക്സി​നേ​ഷ​നാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ന്‍ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:eranakulamVaccinationstary dogsMuvatupuzhaKerala News
    News Summary - Vaccination of stray dogs: Actions begin
