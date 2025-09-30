Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Muvattupuzha
ട്രാഫിക് വാർഡൻമാരെ...
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 2:12 PM IST

    ട്രാഫിക് വാർഡൻമാരെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കി; നഗരം കുരുക്കിൽ

    ട്രാഫിക് വാർഡൻമാരെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കി; നഗരം കുരുക്കിൽ
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ന​ഗ​ര​റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഒ​ന്നാംഘ​ട്ട ടാ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ട്രാ​ഫി​ക് വാ​ർ​ഡ​ൻമാ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത് ന​ഗ​ര​ത്തെ വീ​ണ്ടും ഗ​താ​ഗ​തക്കുരു​ക്കി​ലാ​ക്കി. നാ​ലുദി​വ​സ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​തക്കുരു​ക്കി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വ​ല​യു​ക​യാ​ണ്. രാ​വി​ലെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​തക്കുരു​ക്ക് രാ​ത്രി വൈ​കി​യും തു​ട​രു​ന്നു.

    ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴം പാ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ഗ​ർ​ത്തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ട​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഓ​ട നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് യാ​തൊ​രു മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​വും പാ​ലി​ക്കാ​തെ വാ​ർ​ഡ​ൻമാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. 14 ട്രാ​ഫി​ക് വാ​ർ​ഡ​ൻമാരി​ൽ 10 പേ​രെ​യാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ഇ​ല്ലാ​തെ ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും ഓ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വെ​ള്ളൂ​ർ​ക്കു​ന്നം, കീ​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി, വ​ൺ വെ ​ജ​ങ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​ഞ്ഞ നേ​ര​മി​ല്ല. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും ക​യ​റി വ​രു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ഇ​തി​നി​ടെ ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും പ്ര​ശ്ന​മാ​യി. ടാ​റി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ റോ​ഡ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്തെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ട്രാ​ഫി​ക് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​യെ സ​സ്​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ട് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി. പ​ക​രം ആ​രും എ​ത്താ​ത്ത​ത് മൂ​ലം ട്രാ​ഫി​ക് രം​ഗം കു​ത്ത​ഴി​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് മാ​സ​മാ​യി ന​ഗ​ര​റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എം.​സി റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​ണി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​പ​തോ​ളം ട്രാ​ഫി​ക് വാ​ർ​ഡ​ൻമാ​രെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ആ​റുപേ​രെ ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ്​​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ​ത്ത് പേ​രെ പ​റ​ഞ്ഞു വി​ട്ട​ത്. ഇ​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ ര​ണ്ട് ടേ​മി​ലാ​യി 20 പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​ണ് ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലു​ള്ള​ത്.

    TAGS:muvattupuzhaTraffic blockTraffic Warden
    News Summary - Traffic wardens have been shifted from city duty makes heavy traffic block
