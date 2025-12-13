Begin typing your search above and press return to search.
    Muvattupuzha
    date_range 13 Dec 2025 12:26 PM IST
    date_range 13 Dec 2025 12:26 PM IST

    ശൗചാലയ മാലിന്യം വീണ്ടും ഓടയിലേക്ക്; ദുർഗന്ധംമൂലം വ്യാപാരികൾ ദുരിതത്തിൽ

    ശൗചാലയ മാലിന്യം വീണ്ടും ഓടയിലേക്ക്; ദുർഗന്ധംമൂലം വ്യാപാരികൾ ദുരിതത്തിൽ
    കീ​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി​യി​ലെ വ്യാ​പാ​ര സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾz

    Listen to this Article

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ശു​ചി​മു​റി​മാ​ലി​ന്യം വീ​ണ്ടും ഓ​ട​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച്​ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ. കീ​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഷോ​പ്പി​ങ് സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലെ സെ​പ്റ്റി​ക്​ ടാ​ങ്ക് നി​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ മാ​ലി​ന്യം ഓ​ട​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ബാ​ങ്കു​ക​ളും മ​റ്റു​മു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ വ്യാ​പാ​ര സ​മു​ച്ച​യ​മാ​ണി​ത്.

    അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം മൂ​ലം ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​രി​സ​ര​വാ​സി. പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ മ​ണ്ണി​ട്ട് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​ലും വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ മു​ക​ൾ​നി​ല​ക​ളി​ൽ അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ താ​ഴേ​ക്ക് ശു​ചി​മു​റി​മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ട് നാ​ളു​ക​ളാ​യി. പ​ല​ത​വ​ണ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്കും ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കും അ​ട​ക്കം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ്.

    ഒ​ടു​വി​ൽ, മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ശു​ചി​മു​റി​മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും പ​രി​സ​ര​മാ​കെ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വി​ത​ച്ച് മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും തു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്നും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന​ല്ലാ​തെ ഒ​രു​ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:toilet wasteErnakulam
    News Summary - Toilet waste issue
