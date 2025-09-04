Begin typing your search above and press return to search.
    Muvattupuzha
    date_range 4 Sept 2025 10:26 AM IST
    date_range 4 Sept 2025 10:26 AM IST

    ഉയരംകൂടിയ ഡിസൈനർ ഓണത്തപ്പനാണ് താരം

    ഉയരംകൂടിയ ഡിസൈനർ ഓണത്തപ്പനാണ് താരം
    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെത്തി​ച്ച ഉ​യ​രംകൂ​ടി​യ ഡി​സൈ​ന​ർ ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ൻ

    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ: തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ ചി​ത്ര​പ്പ​ണി​ക​ൾ ചെ​യ്ത ഉ​യ​ര​ക്കാ​ര​ൻ ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​നാ​ണ് ഓ​ണ വി​പ​ണി​യി​ലെ താ​ര​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വ​ർ​ണ്ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ൻ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ സ്റ്റാ​ച്ച്യു ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ വി​പ​ണി​യി​ൽ മി​ന്നും താ​ര​മാ​ണ്.

    നാ​ല​ര​യ​ടി​യി​ലേ​റെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ക​ഥ​ക​ളി​യും നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ട​വും ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്താ​ണ്​ ഡി​സൈ​ന​ർ ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​നെ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ വാ​ള​കം കു​ണ്ടു​വേ​ലി​ൽ രാ​ജ​പ്പ​നാ​ണ്. 1000 രൂ​പ​യാ​ണ് അ​ഴ​കൊ​ത്ത ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്‍റെ വി​ല. കൂ​ടാ​തെ 200 രൂ​പ മു​ത​ൽ 1200 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യി​ൽ ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രു​ടെ സെ​റ്റു​ക​ളും വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ട്.

    മു​ത്തി​യ​മ്മ, അ​ര​ക​ല്ല്, ആ​ട്ടു​ക​ല്ല്, ചി​ര​വ തു​ട​ങ്ങി പ​ത്ത് ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു സെ​റ്റി​ലു​ള്ള​ത്. സ്റ്റാ​ച്ച്യു ജ​ങ്ഷ​നി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി വാ​ള​ക​ത്തെ വി​ല്പ​ന​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ പ​ത്തോ​ളം പേ​രു​ണ്ട്. പാ​ട​ത്ത് നി​ന്ന് മ​ണ്ണെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മ്മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യി​യി​ൽ നി​ന്നും അ​ര​ച്ച മ​ണ്ണ് വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​നെ നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ര​ച്ച മ​ണ്ണി​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ കി​ലോ​യ്ക്ക് 40 രൂ​പ​യോ​ളം വി​ല​യു​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ല ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ഓ​ണം ക​ള​റ​ക്കാ​ൻ ഓ​ല​ക്കു​ട ചൂ​ടി​യ മാ​വേ​ലി​മാ​രും ഓ​ണ​വ​ഞ്ചി​യും വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ട്.

    News Summary - Tallest Onathappan from Thrippunithara
