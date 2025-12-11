Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Dec 2025 11:32 AM IST
    date_range 11 Dec 2025 11:32 AM IST

    തെരുവുനായ് ആക്രമണം; 15 പേർക്ക് കടിയേറ്റു

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ : തെ​രു​വു​നാ​യ​യു​ടെ അ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 15 പേ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റു. വാ​ള​കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മേ​ക്ക​ട​മ്പ് മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പേ ​പി​ടി​ച്ച​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന തെ​രു​വു​നാ​യ​യെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്നു.

    കു​ന്ന​ക്കാ​ൽ, സി.​ടി.​സി ക​വ​ല, ക​ടാ​തി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് 15 ഓ​ളം നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. നാ​യ​ക​ണ്ണി​ൽ ക​ണ്ട​വ​രെ​യെ​ല്ലാം അ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ കു​ന്ന​ക്കാ​ലി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ ആ​ക്ര​മ​ണം. പി​ന്നീ​ട് സി.​ടി.​സി ക​വ​ല, ക​ടാ​തി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ർ​ന്നു.

    വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നാ​യ​യെ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്, പേ ​വി​ഷ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​യ​യു​ടെ ജ​ഡം പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി മ​ണ്ണു​ത്തി മൃ​ഗാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. നാ​യ​ക്ക് പേ ​വി​ഷ​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കും. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി.

    TAGS:Attacksstray dogbitten
