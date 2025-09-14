Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Muvattupuzha
    Posted On
    14 Sept 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 12:36 PM IST

    നാടിന്​ വിജ്ഞാനം പകർന്ന് വിജയ ലൈബ്രറി

    ഇന്ന് സംസ്ഥാന ഗ്രന്ഥശാല ദിനം
    നാടിന്​ വിജ്ഞാനം പകർന്ന് വിജയ ലൈബ്രറി
    കാ​ലാ​മ്പൂ​ർ സി​ദ്ധ​ൻ പ​ടി​യി​ലെ ജ​ന​കീ​യ വാ​യ​ന​ശാ​ല​യാ​യ വി​ജ​യ ലൈ​ബ്ര​റി

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല​ദി​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് കാ​ലാ​മ്പൂ​ർ വി​ജ​യ ലൈ​ബ്ര​റി. ആ​യ​വ​ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​വി​ക​സി​ത മേ​ഖ​ല​യാ​യ കാ​ലാ​മ്പൂ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ സ്നേ​ഹി​ച്ച​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ നി​ന്ന് 1967ൽ ​പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത വാ​യ​ന​ശാ​ല​യാ​ണ് വി​ജ​യ ലൈ​ബ്ര​റി. ര​ണ്ട് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി കാ​ളി​യാ​ർ-​മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ റോ​ഡി​ൽ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഗ്ര​ന്ഥാ​ല​യം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പൊ​തു​ഇ​ട​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ‘വാ​യ​ന വ​സ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കൊ​രു പു​സ്ത​കം’ പ​ദ്ധ​തി ലൈ​ബ്ര​റേ​റി​യ​നാ​യ ബി​നു വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ക്ഷ​ര​സേ​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി വാ​യ​ന​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു​മാ​സം 120 വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പു​സ്ത​കം എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ക​വ​ഴി ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നി​താ​വേ​ദി, ബാ​ല​വേ​ദി, യു​വ​ജ​ന വേ​ദി, വ​യോ​ജ​ന​വേ​ദി എ​ന്നി​വ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ ഗ്രാ​മീ​ണ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ വാ​യ​ന​യു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​വാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു.

    മു​ന്നൂ​റു​പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​യോ​ജ​ന​വേ​ദി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ത​ന്നെ വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന മി​ക​ച്ച വ​യോ​ജ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ്. വ​നി​ത വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യ മി​നി സ​ത്യ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. സ്വ​യം തൊ​ഴി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പി.​എ​സ്.​സി കോ​ച്ചി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും ലൈ​ബ്ര​റി സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​യ​ന മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തും വാ​യ​ന​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല​ദി​ന​ത്തി​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​രി​ധി​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളേ​യും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സാ​ക്ഷ​ര​രാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​വാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    13500 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും ഏ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​നു​കാ​ലി​ക​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും ശേ​ഖ​ര​മു​ള്ള എ ​ഗ്രേ​ഡ് ലൈ​ബ്ര​റി​യാ​യ വി​ജ​യ പു​സ്ത​ക​വാ​യ​ന​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന​കൊ​ടു​ത്താ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷി​ക്കാ​ര​നാ​യ ഇ.​എ​സ്. അ​ഷ​റ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ എം.​വി. ബി​ജു സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

