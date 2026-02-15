Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightMuvattupuzhachevron_rightമാലിന്യം നിറഞ്ഞ്...
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 9:55 AM IST

    മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് പുഴക്കടവുകൾ നശിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് പുഴക്കടവുകൾ നശിക്കുന്നു
    cancel

    മൂവാറ്റുപുഴ: കാടുകയറിയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നിറഞ്ഞും നഗരത്തിലെ പുഴ കടവുകൾ നശിക്കുന്നു. പല കടവുകളും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കാത്തതുമൂലം തകർന്ന നിലയിലാണ്.

    മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് 20 ഓളം കടവുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ പലതും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. പുഴയോര നടപ്പാതയിലെ കടവുകളിൽ പലതും ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. സമയത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കാത്തതാണ് കാരണം. നഗരത്തിലെ പ്രധാന കടവുകളായ ചന്തക്കടവ്, പുഴക്കരക്കാവ് കടവ്, കൊച്ചങ്ങാടി തുടങ്ങിയ കടവുകളെല്ലാം കാടുകയറി മാലിന്യ കേന്ദ്രമായിട്ടുണ്ട്. പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന പടവുകൾ പലയിടത്തും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് അപകട ഭീഷണിയാക്കുന്നുണ്ട്.

    വേനൽ കടുത്തതോടെ കടവുകളിലെ പടവുകളിലും സമീപത്തും ഉണങ്ങിയ കരിയിലകളും മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. പടവുകൾക്ക് സമീപം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത് പുഴയുടെ സ്വാഭാവിക ഭംഗിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നഗരസഭ പലകടവുകളുടെയും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് നാളുകളായി. കാടുവെട്ടി തെളിക്കലും അറ്റകുറ്റപണികളും മറ്റും നടത്താറില്ല. നഗരസഭയുടെ അവഗണനക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവും

    ഉയരുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:muvattupuzhanatureRiver
    News Summary - Rivers are being destroyed by garbage.
    Similar News
    Next Story
    X