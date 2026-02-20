Begin typing your search above and press return to search.
    Muvattupuzha
    date_range 20 Feb 2026 10:26 AM IST
    date_range 20 Feb 2026 10:26 AM IST

    റമദാൻ വിപണി; പൈനാപ്പിൾ വില കുതിക്കുന്നു

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ
    റമദാൻ വിപണി; പൈനാപ്പിൾ വില കുതിക്കുന്നു
    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ലോ​ഡ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്നു

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​കു​റ​വി​ന് പു​റ​മെ ഡി​മാ​ൻ​ഡ് കൂ​ടി വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ വി​ല കു​തി​ക്കു​ന്നു. റ​മ​ദാ​നി​ൽ പൈ​നാ​പ്പി​ളി​ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റി​യ​തോ​ടെ വി​ല റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് തൊ​ടു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ. 2016ലാ​ണ് പൈ​നാ​പ്പി​ളി​ന് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ല ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 76.50 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് വി​ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ 80ൽ ​എ​ത്തു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ. പ​ഴ​ത്തി​ന് 64 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വാ​ഴ​ക്കു​ളം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ വി​ല. പ​ച്ച​ക്ക് 54 ഉം. ​സ്പെ​ഷ​ൽ ഗ്രേ​ഡ് പ​ച്ച​യു​ടെ വി​ല 56 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്.

    റ​മ​ദാ​ൻ തു​ട​ക്ക​ത്തി​നു മു​മ്പേ ഡ​ൽ​ഹി, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നൊ​ഴി​കെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ​ൻ​ഓ​ർ​ഡ​റാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​റ​മെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ൽ​പ​ന്നം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും കു​ഴ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​മാ​ണ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം കാ​ര​ണം പൈ​നാ​പ്പി​ൾ പാ​ക​മാ​കാ​ൻ പ​തി​വി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു. റ​മ​ദാ​ൻ വി​പ​ണി മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട് ക​ർ​ഷ​ക​ർ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ കൃ​ഷി ഇ​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ പ​ഴു​ക്കാ​ൻ താ​മ​സം വ​ന്നു. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ കൃ​ഷി ഉ​ണ​ക്ക് മൂ​ലം ന​ശി​ച്ച​തും വി​ന​യാ​യി.

    ദി​നേ​ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ട​ൺ പൈ​നാ​പ്പി​ളാ​ണ് ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി പോ​കു​ന്ന​ത്. നാ​ല് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ്ര​ള​യ​വും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും മൂ​ലം കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് ഏ​ഴു രൂ​പ വ​രെ​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ വെ​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ആ​ളി​ല്ലാ​തെ പ​ഴു​ത്ത് ചീ​ഞ്ഞ് ന​ശി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം വി​ന​യാ​യി.

