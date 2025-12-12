Begin typing your search above and press return to search.
    Muvattupuzha
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 1:15 PM IST

    പോക്സോ കേസ്:​ പ്രതിക്ക്​ ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും

    വി​നോ​ദ്

    Listen to this Article

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: 11 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യ​യാ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും പി​ഴ​യും. ഭൂ​ത​ത്താ​ൻ​കെ​ട്ട് മൈ​ലാ​ടും​കു​ന്ന് കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​ങ്ക​ൽ വി​നോ​ദി​നെ​യാ​ണ് (34) മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പോ​ക്സോ സ്പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജി. ​മ​ഹേ​ഷ് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും 70,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 12 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും വി​ധി​ച്ചു. പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കി​യി​ല്ല​ങ്കി​ൽ അ​ധി​ക ത​ട​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. 2021 ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് കേ​സി​ന് ആ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്.

    TAGS:POCSOErnakulam
