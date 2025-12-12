പോക്സോ കേസ്:​ പ്രതിക്ക്​ ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 12 Dec 2025 1:15 PM IST
Updated Ondate_range 12 Dec 2025 1:15 PM IST
പോക്സോ കേസ്: പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയുംtext_fields
News Summary - Punishment in POCSO case
മൂവാറ്റുപുഴ: 11 വയസ്സുകാരിയായ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയയാൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും. ഭൂതത്താൻകെട്ട് മൈലാടുംകുന്ന് കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ വിനോദിനെയാണ് (34) മൂവാറ്റുപുഴ പോക്സോ സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജി ജി. മഹേഷ് ജീവപര്യന്തം തടവും 70,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 12 വർഷം കഠിനതടവും വിധിച്ചു. പിഴ ഒടുക്കിയില്ലങ്കിൽ അധിക തടവും അനുഭവിക്കണം. 2021 നവംബർ ഒമ്പതിനാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.
